Le premier téléphone 5G doté d’un clavier physique complet sera expédié aux bailleurs de fonds en juin de cette année, bien que certains acheteurs se sentent induits en erreur après que le fabricant Planet Computers a révélé que les spécifications finales diffèrent de l’engagement initial.

L’Astro Slide 5G a été annoncé au printemps dernier avec une campagne Indiegogo, où il a rejoint les deux précédents téléphones de Planet Computers: le PDA Gemini et Cosmo Communicator. Comme ces téléphones, il dispose d’un clavier mécanique complet, mais grâce à un nouveau mécanisme de charnière coulissante, il offre également un facteur de forme portrait traditionnel.

En un peu moins d’un an, la campagne a levé plus d’un million de livres auprès des bailleurs de fonds, mais tous ne sont pas satisfaits de la spécification finale. La plus grande frustration est le chipset principal – à l’origine censé être le MediaTek Dimensity 1000, mais maintenant remplacé par le Dimensity 800 après que Planet Computers ait échoué à obtenir une licence pour la puce la plus premium.

Le 800 manque de quelques fonctionnalités spécifiques – Wi-Fi 6 et Bluetooth Low Energy Audio principalement – mais la plus grande préoccupation pour la plupart sera une réduction des performances à tous les niveaux. Planet Computers a quelque peu compensé cela en augmentant l’allocation de RAM de 6 Go à 8 Go, et il y a des mises à niveau ailleurs – la caméra selfie 5Mp promise a fini à 13Mp par exemple.

Certaines spécifications que la société a pris garde de ne pas s’engager ont également fini par être impressionnantes. L’écran est AMOLED (bien qu’un peu plus petit à 6,39 pouces, plutôt que 6,54 pouces) et encastré dans Gorilla Glass 3; la recharge sans fil a été intégrée; et la caméra arrière utilisera le capteur Sony IMX586 48Mp – un peu long dans la dent, mais un capteur très performant que l’on trouve dans les téléphones comme le OnePlus 7 Pro et le Samsung Galaxy S10 Lite.







Il est clair que l’entreprise est à l’écoute des fans. Après avoir taquiné les spécifications finales la semaine dernière, qui comprenait une réduction de la batterie de 4000 mAh à 3500 mAh, la société a déjà annulé cette décision et promet que les téléphones finaux seront toujours livrés avec des cellules de 4000 mAh – ce qui, combiné à la puce Dimensity 800 de puissance inférieure, devrait en fait signifie une augmentation nette de la durée de vie de la batterie par rapport aux plans initiaux.

La société n’a pas encore terminé les tests finaux, mais le PDG, le Dr Janko Mrsic-Flogel, a déclaré au conseiller technique qu’il s’attendait à ce que l’Astro Slide 5G dure plus d’une journée, même avec l’utilisation de la 5G prise en compte.

Quant à savoir pourquoi le changement de puce en premier lieu? Mrsic-Flogel était réticente à blâmer la crise actuelle de Covid, mais a plutôt suggéré que les pressions du marché pourraient avoir influencé la décision de MediaTek de ne pas autoriser le produit phare.

«Cela pourrait être la politique du marché, certaines puces étant principalement destinées à la Chine et non au reste du monde», a-t-il déclaré.







Planet Computers a un attrait spécifique pour les techniquement avertis, avec des fonctionnalités de retour telles que les deux ports USB-C et la possibilité de double démarrage sous Android 11 et Linux (bien que la prise en charge de Linux ne soit déployée qu’après la livraison des premières unités en juin. ). Des fonctionnalités logicielles telles qu’un outil de sauvegarde granulaire qui fonctionne avec les lecteurs microSD, USB et même NAS complètent l’impression.

C’est cet objectif de productivité et de technologie inconditionnel qui, selon Mrsic-Flogel, aidera l’entreprise à conjurer la menace des appareils grand écran comme la gamme Galaxy Z Fold, qui peuvent bien convenir au multitâche, mais qui n’ont pas la même personnalisation logicielle – sans parler la fiabilité et la tactilité d’un clavier mécanique

«Notre force et notre caractère unique sont le clavier, et la façon dont le clavier fonctionne et se sent réellement», a-t-il déclaré. «De toute évidence, nous surveillons l’espace des écrans pliables, et je ne pense pas que la gamme actuelle d’écrans pliables … [are] frappé encore.

«Nous aimerions avoir un écran plus grand tout en gardant le clavier», a-t-il ajouté, pointant vers les écrans extensibles vus dans le LG Rollable et la technologie d’affichage enroulable de TCL comme un espace que Planet Computers surveille.







Quant à la concurrence plus proche de chez elle, Mrsic-Flogel semblait également imperturbable face au retour imminent de la marque BlackBerry sur le marché, avec un nouveau téléphone attendu cette année avec un clavier physique en remorque.

«J’accueille d’autres personnes qui arrivent sur le marché», a-t-il noté, avant d’ajouter avec un sourire: «La marque BlackBerry OK, nous pourrions probablement aussi la licencier, mais ce n’est pas quelque chose que nous avons vraiment diverti.»

L’Astro Slide 5G est toujours disponible sur Indiegogo, à partir de 529 € (environ 470 £ / 640 $), avec les premiers téléphones expédiés en juin. Il sera ensuite plus largement disponible à partir de septembre 2021.