Planescape Adventures in the Multiverse : aperçu de la nouvelle version de D&D

Paysage planaire est revenu à Donjons & Dragons. Planescape : Aventures dans le multivers comprend trois nouveaux livres : le livre de réglage Sigil et les Terres Lointaines ; Tournez la roue de la fortune, le livre de campagne ; et Défilé planaire de Mortele bestiaire.

Tout comme le Brouilleur de sorts sorti l’année dernière, il est disponible à la fois en version ensemble standard et variantesa deux différents Écrans DM, et possède une carte recto-verso. Greg Tito, Wes Schneider et Le juge Arman s’est adressé à un groupe de presse la semaine dernière, expliquant le nouveau, l’ancien et l’audacieux en ce qui concerne le nouveau Paysage planaire.

Paysage planaire a été développé pour la première fois en 1994 et s’inspire du mythe établi dans les années 80, lorsque le Manuel des avions a été libéré. Il a été construit « pour être tout », a déclaré Schneider. Depuis lors, il est entré et sorti d’éditions, ayant été réédité au début des années 2000 pour s’aligner sur la 3.5. La mise à jour actuelle pour la version 5e a été évoquée dans les documents de test lorsque les fans aux yeux d’aigle ont remarqué « Sigil », la ville principale du pays. Paysage planaire paramètre – apparaissant dans le texte d’ambiance. Paysage planaireun peu comme Citadelle radieuseest censé avoir des portes vers des environnements spécifiques : Dragonlance, Forgotten Realms et Greyha.semaine pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, autour de Sigil se trouvent 16 portes d’entrée qui sont des portes vers les autres plans.

Arman a déclaré qu’il y avait beaucoup d’« opportunités à ajouter » à ce qui précède, d’autant plus que les concepteurs ont pris en compte la façon dont les gens jouent. D&D maintenant par rapport aux années 90. Arman était conscient qu’ils ne pouvaient pas « oui et » sortir de toutes les attentes. « Tu ne peux pas avoir Paysage planaire sans la Dame de la Douleur », a-t-il déclaré, avant de décrire sa place dans le décor et ses mystérieux pouvoirs pour empêcher les dieux d’entrer dans la ville et punir quiconque croise son regard.

L’une des meilleures façons de faire progresser votre personnage Paysage planaire, ou n’importe quelle terre mystérieuse, consiste à introduire un personnage guide. Entrez votre ami et le mien, Morte, un crâne parlant qui aidera les DM à se débarrasser de leurs joueurs sans jamais briser leur personnage. En plus de Morte, il y aura des Mimirs, des appareils magiques qui conservent de nombreuses informations hébergées à l’intérieur, un peu comme Siri, mais avec de la magie au lieu d’Internet pour les tenir au courant de tous les wikidives profonds. Morte n’est pas un Mimir, mais il est le personnage « point de vue » des trois livres, qui est un petit moment d’introspection fascinant.

Arman a décrit le palais de justice de Sigil comme étant au centre du multivers où se déroulent les procès de tous les royaumes. Marut patrouille dans le palais de justice et livre ceux qui violent les lois de la mort et du multivers au palais de justice pour qu’ils soient jugés.

Les livres incluront plusieurs factions de Sigil, chacune incarnant une philosophie sur le multivers au sein de la ville. Il y a la Fraternité de l’Ordre, les Mercy Killers, les Mains du Havoc et d’autres. Ils sont en « conversation » constante à mesure que les idées augmentent et diminuent en popularité et que les philosophies changent au sein de la population dans son ensemble. Les personnages peuvent rejoindre ces factions et en faire partie dans le jeu.

L’aventure-Tour de la roue de la Fortune– force les joueurs à se retrouver dans un problème multiversal où s’ils meurent, ou même si quelque chose de « dramatique » leur arrive, ils deviennent une version alternative d’eux-mêmes. Schneider explique que si vous reviendrez « légèrement différent ». Vous pourriez mourir « avec une moustache et revenir sans moustache, ou vous pourriez être le même personnage mais maintenant vous êtes un sorcier ou un elfe ». Schneider dit que vous disposez de trois versions de vous-même pour jouer pendant que vous tentez de reconstituer qui vous êtes tout au long de la campagne.

Le bestiaire, Défilé planaire de Morte, montre « une foule de créatures planaires » que les personnages pourraient rencontrer. Le livre donne également au MD des informations sur la façon de faire de n’importe quelle créature une « créature planaire » en utilisant des « influences planaires ». L’idée est qu’une créature peut être affectée par les portails et les portes entourant Sigil et les Terres Lointaines, ce qui peut fondamentalement modifier ses capacités, sa nature et son apparence. Le bestiaire est également l’endroit où sont présentées les statistiques des factions.

La couverture alternative est illustrée par Tony DiTerlizzi, qui a réalisé une grande partie de l’art original pour Paysage planaire dans les années 90. Ces couvertures seront disponibles uniquement dans les magasins de jeux physiques.

Vous pouvez accéder au Paysage planaire livres numériquement sur D&D Beyond le 3 octobre. La date de sortie physique est le 17 octobre. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le D&D Strore et Amazone.

