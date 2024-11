Planches Contact 2024 – Entretien avec Dominique Issermann

Dominique Issermann, photographe légendaire et pionnier des arts visuels en France, est l’invitée d’honneur de la 15e édition du Festival Planches Contact. Sur la plage de Deauville, elle présente jusqu’au 5 janvier 2025 une grande exposition intitulée NIVEAU ZÉRO.

A cette occasion, notre correspondante Maïlys Derville a évoqué avec l’artiste son lien unique avec la Côte Fleurie, ainsi que sa vision personnelle et artistique de la photographie.

Votre lien avec Trouville-sur-Mer a-t-il façonné votre regard, votre lumière, votre univers ?

J’adore y travailler. Les paysages sont à peine colorés, les ombres de l’Atlantique, les nuages ​​fugaces, le soleil couchant… J’aime tout : attendre que la pluie s’arrête, que le soleil pose son abat-jour… La lumière est si changeante, scintillante, qu’elle éclate sur le ciel. rochers, toits, visages. Puis, en un éclair, tout devient gris, doux, velouté. Le paysage semble dessiné à l’encre, sans relief, sans ombre. J’ai toujours eu un goût pour ces lumières, et cet espace sans herbe, sans arbres. Un espace sans saison où je peux jouer avec la pluie et le beau temps. Trouville m’a probablement appris la patience, l’optimisme et la joie des illusions bien conçues.

Capturer l’essence de la beauté est-il avant tout une question de patience ?

Oui, de la patience, mais ce n’est pas la patience d’une chasse ou d’une surveillance. C’est une patience mêlée d’abandon, garder l’œil suffisamment ouvert pour viser juste avant que le moment magique ne s’échappe silencieusement.

Comment faire ressortir une émotion profonde et authentique dans un portrait mis en scène ?

Pensez-vous que la mise en scène est moins émouvante que la vraie vie ? Cette mise en place compromet la spontanéité et l’innocence ? Vous seriez surpris par la densité des émotions qui surgissent à travers le patient travail de mise en place…

Quelle est la photo la plus inattendue que vous ayez prise ?

Aucun, je n’ai jamais ressenti ça.

Qu’est-ce qui rend une image intemporelle, selon vous ?

Une image ou un objet qui a émerveillé votre arrière-grand-mère et qui continuera à émouvoir vos arrière-arrière-neveux à travers le monde, qui défie les puissantes vagues de la mode, du style, des sélections infinies et des jugements moraux. Une image prend alors place sur l’étagère de l’humanité et devient à son tour un marqueur pour d’autres images intemporelles. Une vitrine d’une civilisation, en somme.

Avez-vous pris toutes les photos dont vous rêviez ?

Non, j’aurais adoré photographier Brigitte Bardot, Marlon Brando, les statues de l’île de Pâques, et les innombrables créatures qui m’ont profondément ému en les voyant… Toutes ces apparitions qui disparaissent comme des fantômes parce que je rêvais et que je ne me suis pas retiré. mon iPhone assez vite.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?

Je ne suis pas fier, parfois heureux, et c’est déjà assez compliqué comme ça ! Mais peut-être… la prochaine photo.

Un entretien de Maïlys Derville

