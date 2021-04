La forme du festival a joué son rôle alors que Her Indoors s’est imposée dans le Juvenile Handicap Hurdle des pouliches de la NAF à Cheltenham.

Selon l’entraîneur Alan King, le tir 6-1 a trouvé l’agitation du Fred Winter (Boodles Juvenile Handicap Hurdle) intimidante et était plus heureuse dans ce domaine plus petit.

Sous Adrian Heskin, elle a pris le commandement de Scholastic à l’approche du vol final, restant sur le meilleur score de trois longueurs et demie.

«C’était une bonne course à cibler», a déclaré le roi du concours de troisième année.

«Je pensais que le plus petit terrain l’aiderait certainement, et avec son endurance, elle grimperait la colline.

« Il faudra peut-être un certain temps avant qu’elle ne revienne sur les obstacles alors que je prévois de lui donner quelques courses sur le Flat. »

Heskin a déclaré: « Elle a été un peu frappée par les étoiles dans le Fred Winter, mais c’est une bonne pouliche robuste qui a la capacité de sauter une clôture un jour.

« Elle veut un raid deux milles et restera deux ans et demi. Elle a un bon cœur et une belle attitude, et je savais un demi-tour avant le dernier qu’elle allait gagner. »

Martello Sky a également pris part au Festival et elle a facilement surclassé ses ennemis sous un Aidan Coleman confiant dans le Hurdle des Novices des Irish Thoroughbred Marketing Mares.

En dépit de trois abandons en raison du terrain changeant, le gris formé par Lucy Wadham est parti à 10-11 avant de tirer deux longueurs et trois quarts de son rival du marché Sandymount Rose dans la dernière colline.

Huit dans l’obstacle des juments des novices au Festival, Coleman a avoué que sa monture devait prévaloir avec confiance, disant: «C’est une très très belle jument, et je l’ai imaginée avant que les non-partants ne soient annoncés.

« Elle a maintenant un type noir avec plein d’options dans le programme des nouvelles juments pour la saison prochaine. Elle a fait un petit coup d’œil à ses oreilles en se retournant pour la maison, mais a sauté super, et j’étais ravi d’elle.

«Elle a bien gardé le voyage, et bien qu’ils aient ralenti au début, je suis sûr qu’elle n’aura aucun problème avec la distance dans une course plus courue.