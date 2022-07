Plan pour Boris Johnson de nommer 39 nouveaux pairs partisans des conservateurs condamnés comme « bung to mates »

Un plan pour Boris Johnson de nommer 39 nouveaux pairs favorables aux conservateurs pour faire passer à toute vitesse la législation controversée sur le Brexit a été condamné comme un “bung to mates”.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont attaqué la proposition secrète – appelée «Projet Homer» – présentée par le groupe de conseil dirigé par le conseiller controversé du Premier ministre Lynton Crosby.

Vu par Nouvelles ITVil indique que M. Johnson aurait évité la moitié des défaites qu’il a subies à la Chambre des lords si les conservateurs avaient environ 40 pairs engagés supplémentaires.

Il propose également d’améliorer la loyauté des pairs envers le gouvernement en offrant d’autres honneurs ou postes en tant qu’envoyés ou conseillers – ou même un dîner au Chequers, la retraite rurale de luxe du Premier ministre.

La dirigeante des Labour’s Lords, Angela Smith, a condamné la nomination de “de plus en plus de copains”, tandis que Richard Newby, son homologue du chef de la Lib Dem, a exigé “une réforme urgente pour empêcher cette pratique ridicule”.

“Toute tentative de distribuer une série de nouvelles pairies aux loyalistes de Johnson montrerait que le futur ex-Premier ministre cherche désespérément à vivre le fantasme selon lequel sa démission est juste” comme d’habitude “”, a déclaré Lord Newby.

“Boris Johnson ne devrait pas pouvoir donner à ses potes une pairie en guise d’adieu en or.”

Le document confidentiel est révélé car M. Johnson est connu pour dresser une liste des honneurs de démission qui seront annoncés lorsqu’il quittera Downing Street en septembre.

Son allié clé du cabinet Nadine Dorries est pressenti pour une pairie, tout comme un deuxième ministre ultra-loyal Nigel Adams – menaçant potentiellement le prochain Premier ministre avec des élections partielles délicates.

Mais une liste distincte de “pairies politiques” est également attendue d’ici quelques semaines, avec Paul Dacre, l’ancien Courrier quotidien le rédacteur en chef et donateur milliardaire conservateur Michael Hintze s’attendait à être anobli.

La création de 39 pairs à la fois serait sans précédent et ignorerait ce qui est censé être un accord entre les partis pour alléger la chambre haute pléthorique.

Le document provient du C|T groupe, dirigé par Sir Lynton et dont le cadre supérieur David Canzini travaille actuellement au n ° 10 en tant que chef de cabinet adjoint de M. Johnson.

Nouvelles ITV a déclaré qu’il avait sonné l’alarme sur le blocage probable des projets de loi visant à déchirer le protocole d’Irlande du Nord et pour un feu de joie des règles européennes conservées, évitant un examen parlementaire complet.

Il a également conçu une stratégie pour contrer les critiques des nominations en suggérant des pairies pour les personnes du nord et des Midlands, qui sont sous-représentées dans les Lords.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: «Ce n’est pas un document gouvernemental et ne représente pas la politique gouvernementale. Des conseils non sollicités sont souvent reçus – et ignorés.

L’indépendant tenté de contacter le C|T groupe. Son porte-parole a déclaré Nouvelles ITV: « Le document auquel vous faites référence n’était qu’une première copie de travail d’un document de travail préparé pour un groupe de réflexion.

«Il n’a pas été diffusé en dehors d’un petit groupe d’individus et n’a été préparé pour aucun public en dehors de ce petit groupe de personnes, pour faciliter la discussion.

La déclaration qualifiait d'”incongrue” toute suggestion selon laquelle il serait erroné de rendre les Lords “plus représentatifs” ou que les pairs devraient “s’engager pleinement et activement dans leur rôle démocratique et n’avoir aucun conflit qui les empêcherait de le faire”.