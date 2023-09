Plan Popeyes au Pérou recommandé, aucun calendrier partagé pour l’ouverture – Shaw Local

Les plans du nouveau restaurant Popeyes Louisiana Kitchen à May Road au Pérou ont été recommandés lors de la réunion de la commission de planification et de zonage de mercredi.

La commission a approuvé une dérogation réduisant le nombre de places de stationnement requises, ainsi qu’une dérogation visant à augmenter la hauteur demandée pour une enseigne autoportante. L’approbation finale du projet par le conseil municipal est attendue lors de la réunion du conseil municipal de lundi.

Le développeur n’a pas fourni de mise à jour sur son calendrier, qui prévoyait initialement une ouverture à la fin de l’automne.

Popeyes Louisiana Kitchen est une chaîne de restaurants nationale, connue pour son poulet frit et ses biscuits au babeurre. Les emplacements les plus proches se trouvent à Yorkville, DeKalb, Joliet, Bloomington et Peoria.

L’avocat d’entreprise Scott Schweickert a déclaré que la hauteur maximale requise pour une enseigne autoportante dans cette zone est de 65 pieds et AbyGroups a demandé une hauteur de 100 pieds, ce qui correspond à ce que le nouveau QuickTrip a construit.

Le directeur de l’ingénierie et du zonage, Eric Carls, a déclaré que le panneau pouvait être installé tant qu’il n’y avait pas de conflits avec l’aéroport régional d’Illinois Valley.

Popeyes prévoit qu’il occupera 2 515 pieds carrés avec un restaurant à service rapide au volant. Le plan d’implantation proposé comprendrait 20 places de stationnement, au lieu du règlement de zonage de la ville qui en prévoyait pas moins de 26.

« Vingt stands suffisent », a déclaré Jacob Cooke, ingénieur civil du projet. « Comme c’est le cas pour la majorité de l’ère post-COVID, le service au volant représente 80 % de l’activité. »

Carls a déclaré que le plan réduirait la quantité de « zones imperméables » et fournirait plus d’espaces verts.

Ni le restaurant Popeyes ni le promoteur n’ont fait de commentaires sur le calendrier de construction.

Le conseil municipal du Pérou a approuvé à l’unanimité le contrat d’achat de 300 000 $ en mai avec AbyGroups Inc. pour un terrain pour construire Popeyes et une éventuelle autre entreprise sur une ancienne propriété municipale située au 1839 et 1841 May Road.