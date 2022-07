Plan pilote Genève D-304 OKs pour aider les collégiens à s’organiser – Shaw Local

GENÈVE – Le Geneva Middle School South lancera un programme pilote cet automne pour donner à ses élèves huit minutes supplémentaires à la fin de chaque journée scolaire pour s’organiser.

Les minutes supplémentaires proviendront du retrait d’une minute de chacun de leurs cours pendant la journée, a déclaré le surintendant Kent Mutchler.

“C’était une vraie frustration que COVID a aggravée, la façon dont les enfants ne sont pas aussi bien organisés qu’ils devraient l’être”, a déclaré Mutchler. «C’était une frustration pour le personnel du Geneva Middle School South que beaucoup d’enfants n’aient pas fait leurs devoirs. C’était frustrant pour les enseignants si les enfants ne venaient pas en classe avec leurs devoirs faits et n’avaient pas leurs crayons et qu’ils passaient du temps à les aider avec ça.

Le directeur du Geneva Middle School South, Terry Bleau, et son équipe ont eu l’idée de ne prendre qu’une minute des autres classes pour donner aux élèves huit minutes supplémentaires au cours de leur huitième période pour s’organiser, a déclaré Mutchler.

“Pendant ces huit minutes, ils travailleraient sur les compétences que nous utilisons tout au long de la vie – planifier et avoir un calendrier”, a déclaré Mutchler. “Demander à l’enseignant de vérifier avec eux que leurs devoirs sont faits et de rentrer chez eux avec les bons devoirs et de leur parler de la gestion du temps.”

L’objectif est d’aider les élèves à apprendre à établir un calendrier, à être à l’heure et à préparer leur travail – des compétences qui ne feront que les aider dans la vie et dans leur future carrière, a-t-il déclaré.

“Si vous faites suffisamment de choses, cela devient une habitude”, a déclaré Mutchler.

La commission scolaire du district 304 de Genève a approuvé la semaine dernière un protocole d’accord avec la Geneva Education Association concernant le programme, car cela prendrait un certain temps de préparation aux enseignants.

Mutchler a déclaré qu’il devait y avoir un compromis tel qu’un temps de libération plus tôt et moins de service de bus pour compenser.

Le président de GEA, Kevin Gannon, a déclaré que les enseignants travailleront sur la façon dont ils enseigneront ces compétences d’organisation et de planification aux élèves pendant le reste de l’été afin que le programme soit prêt lorsque l’école commencera le 17 août.

“Le mot à la mode est” compétences de fonctionnement exécutif “”, a déclaré Gannon.

Après COVID et une année scolaire hybride, Gannon a déclaré que les enseignants avaient remarqué que les collégiens avaient du mal à s’organiser.

“Ils l’ont toujours fait, mais cela devenait de plus en plus prononcé”, a déclaré Gannon. “C’est un changement subtil, prendre une minute de chaque période et la mettre à la fin de la journée.”

Le changement a nécessité un protocole d’entente entre la commission scolaire et le syndicat des enseignants, car ils seront en négociations au cours de l’année scolaire, a-t-il déclaré.

“Si nous voulons le rendre permanent, cela peut se produire là-bas ou nous pouvons le garder flexible et simplement reconduire le protocole d’accord”, a déclaré Gannon. “Nous pouvons toujours résoudre les bogues et déterminer ce qui est nécessaire et décider si nous avons besoin des huit minutes complètes l’année suivante.”

Une fois que tous les élèves de sixième ont suivi la formation, cela ne sera peut-être plus nécessaire pour eux lorsqu’ils seront en septième et en huitième année, a déclaré Gannon.

“C’est une excellente idée, une idée très nécessaire, un plan avec lequel tout le monde est d’accord”, a déclaré Gannon. “Il fallait juste le codifier car c’est un changement dans les conditions de travail.”

Le conseil scolaire a approuvé un deuxième protocole d’accord avec le GEA, codifiant que le district offre 60 jours de congé médical familial pendant 12 mois après l’accouchement ou une adoption pour la mère ou le père.

Le mémorandum était nécessaire parce que le district donne 60 jours alors que l’État fixe le congé parental à 30 jours, a déclaré Mutchler.

Les enseignants ont 10 jours de maladie par an et ceux-ci peuvent être accumulés et utilisés pendant le congé familial, a déclaré Mutchler.

“Parce que nous dépassons ce que l’État disait, nous avons dit que nous devions avoir un protocole d’accord”, a déclaré Mutchler.

Gannon a déclaré que l’action de l’État était le résultat d’un litige lorsqu’une enseignante voulait partager son temps de congé familial à la fin d’une année scolaire et au début d’une autre et que le district a dit non.

Le résultat a été une décision favorisant le district, de sorte que la législature est intervenue, a déclaré Gannon.

“La législation a fixé le minimum à 30 jours, mais le district a déclaré que nous restions à 60 (jours) et la GEA était tout à fait d’accord sur le fait que c’était la voie à suivre.”

En fin de compte, le district a toujours autorisé l’utilisation de 60 jours de congé familial pour l’accouchement ou l’adoption, a déclaré Gannon.

“Nous sommes reconnaissants que le district ait décidé de continuer de manière proactive”, a déclaré Gannon. « C’est bon pour les familles, bon pour les enseignants qui ramènent à la maison des enfants d’une adoption ou d’un accouchement. … Et il peut être fractionné à la fin d’une année ou au début d’une autre année scolaire.