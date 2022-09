Plan mis en place pour améliorer Mission Creek à Kelowna – Kelowna Capital News

De nouveaux plans sont mis en place pour prévenir les inondations dans la région de Lower Mission à Kelowna.

Jeudi 8 septembre, la Mission Creek Restoration Initiative (MCRI) a annoncé le plan de conservation et de restauration de l’habitat de Lower Mission Creek. Le plan vise à améliorer les inondations et à restaurer les écosystèmes sur le tronçon de 12 kilomètres de Mission Creek, du lac Okanagan au pont East Kelowna.

“Si aucune mesure n’est prise, les valeurs du ruisseau continueront de baisser et le risque d’inondation augmentera”, a déclaré le coordinateur du MCRI et auteur du plan, Steve Matthews. « Par conséquent, le plan a été conçu pour restaurer et protéger les abondantes valeurs et avantages écologiques, sociaux, culturels, récréatifs et économiques du ruisseau pour l’Okanagan.

Au fil du temps, la longueur et la largeur du ruisseau, ainsi que l’habitat de la région, ont été réduits en raison des plans d’aménagement du territoire. Le plan recommandé est d’étendre et de développer les habitats et la population de poissons et d’animaux sauvages, ainsi que d’améliorer la protection contre les inondations dans la région. Ils veulent également accroître la résilience du ruisseau face aux différents climats.

« Les recommandations de ce plan ont été méticuleusement élaborées par le comité directeur sur une période de deux ans », a déclaré Matthews. «Nous comprenons beaucoup mieux les systèmes naturels maintenant que nous ne le faisions lorsque le ruisseau a été canalisé il y a des décennies. Nous sommes maintenant en bonne position pour aller de l’avant avec les conceptions techniques nécessaires pour conserver et restaurer les valeurs du ruisseau en tant que ressource naturelle et atout communautaire.

Le comité continue d’examiner les effets sur la zone de l’un de ses plans de projet précédents qui a été achevé en 2019 entre Gordon Drive et Casorso Road. En même temps, le MCRI évalue deux nouveaux projets qui font partie du nouveau plan dans le but de les terminer d’ici 2025. L’achèvement des nouveaux projets dépend du financement des subventions provinciales et fédérales.

“Le plan fournit également un recueil complet d’informations détaillées sur Mission Creek, y compris l’histoire et l’écologie de Mission Creek pour fournir un point de départ pour comprendre son importance pour la nation Syilx Okanagan, la communauté locale et le bassin Okanagan au sens large”, a déclaré Matthews.

Le plan complet est disponible ici.

