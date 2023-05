Plan financier adopté, don au service d’incendie : Faits saillants du conseil de Peachland

Plan financier et règlements sur les taux d’imposition

Le conseil a adopté son plan financier 2023 et ses règlements sur les taux de taxes 2023. Cela comprend une augmentation d’impôt de 5,12 %. Certains des principaux projets d’immobilisations du fonds général identifiés dans le plan financier comprennent :

415 000 $ pour un camion chasse-neige, un accessoire ponceuse et une motoneige;

150 000 $ pour les dessins de pré-construction du remplacement de la caserne de pompiers;

550 000 $ pour le programme d’assainissement des routes du district ;

300 000 $ pour le remplacement du SCBA pour le service d’incendie ;

920 000 $ pour l’acquisition d’une propriété pour le nouveau bâtiment des services de protection ;

249 300 $ pour la réparation et le remplacement des quais, l’unité CVCA pour le centre communautaire et une scène portative pour les événements communautaires.

Les principaux projets d’immobilisations du Fonds pour l’eau pour 2023 comprennent :

2 500 000 $ pour la mise à niveau du traitement des résidus pour l’usine de traitement de l’eau

400 000 $ pour le remplacement des compteurs d’eau

299 000 $ pour une analyse et des mises à niveau de l’approvisionnement en eau

Le Conseil a également accepté les états financiers vérifiés pour 2022 lors de la réunion.

Don du service d’incendie

Le conseil a approuvé un don anonyme de 10 000 $ au service d’incendie de Peachland, qui sera utilisé pour acheter de l’équipement de formation. La politique du district de Peachland exige que le conseil approuve tout don supérieur à 5 000 $.

Subvention Champ de Rêves

Le conseil a été informé que le district avait reçu une subvention de 37 985 $ de la Fondation Blue Jays dans le cadre de son programme de subventions Field of Dreams. L’argent aidera à redonner à Turner Park son ancienne gloire dans le cadre des améliorations de la phase I cette année.

