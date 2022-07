Plan d’urgence de l’UE sur le gaz russe : l’Espagne et le Portugal rechignent à rationner

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Les pénuries de gaz imminentes en Europe ont provoqué des tensions au sein du bloc alors qu’un certain nombre de pays du sud de l’Europe se rebellent contre les plans de l’UE visant à réduire la consommation de gaz jusqu’à 15% à partir du mois prochain. Les nations les plus opposées aux plans – l’Espagne et le Portugal, soutenus par la France et d’autres pays – soutiennent que de telles restrictions seraient un sacrifice illogique, étant donné qu’elles dépendent moins du gaz russe et disposent donc d’approvisionnements en gaz suffisants. Ils se remettent également encore des retombées économiques de la pandémie de coronavirus et pensent que des pays comme l’Allemagne, qui dépendent depuis longtemps du gaz russe, devraient supporter le plus gros fardeau.

Les divisions européennes sur les pénuries de gaz imminentes devraient dominer une réunion des ministres de l’énergie de l’UE mardi, au cours de laquelle les pays discuteront d’un plan de la Commission européenne qui pourrait obliger les 27 États membres à réduire leur consommation de gaz, quelles que soient leurs réserves stockées et leur passé. dépendance vis-à-vis de la Russie.

Le russe Gazprom va réduire le gaz vers l’Allemagne, alors que Poutine entretient l’incertitude en Europe

La réunion – qui intervient un jour après que le géant russe de l’énergie Gazprom a annoncé qu’il réduirait de moitié le gaz naturel transitant par son principal gazoduc vers l’Allemagne – place Berlin dans une position particulièrement difficile.

Pendant des années, l’establishment politique du pays s’est considéré comme un gardien prudent de la stabilité économique et politique européenne, faisant pression pour des mesures d’austérité sévères dans des pays comme l’Espagne, la Grèce et le Portugal à la suite des crises financière et de la dette souveraine, et condamnant les nations du Sud pour avoir soi-disant vécu sur les revenus durement gagnés des Européens du Nord et du Centre.

Les Espagnols ou les Portugais devraient cesser de faire la sieste et de se retirer tôt, ont conseillé à plusieurs reprises les principaux politiciens et commentateurs allemands.

L’Allemagne se trouve maintenant dans une position très différente : critiquée pour avoir ignoré les avertissements concernant sa dépendance de longue date au gaz russe, elle a maintenant besoin du soutien de nations qu’elle a longtemps décrites comme des fardeaux économiques.

Les pays de l’UE avaient déjà convenu d’éliminer progressivement les combustibles fossiles russes d’ici 2027. Mais le flux de gaz pourrait s’arrêter bien plus tôt.

“L’hiver arrive et nous ne savons pas à quel point il fera froid, mais ce que nous savons avec certitude, c’est que Poutine continuera à jouer ses sales jeux”, a déclaré mardi Jozef Sikela, ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce. Les responsables européens ont accusé la Russie d’utiliser les réparations comme prétexte pour comprimer l’Europe, provoquant une flambée des prix et donnant au président Vladimir Poutine un moyen de pression contre les pays occidentaux soutenant l’Ukraine dans la guerre.

L’Allemagne a notamment été pointée du doigt pour la dépendance de l’UE au gaz russe, le pays ayant parfois dépendu de la Russie pour plus de la moitié de son approvisionnement.

“Contrairement à d’autres pays, nous, Espagnols, n’avons pas vécu au-dessus de nos moyens d’un point de vue énergétique”, a déclaré la semaine dernière la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera Rodríguez, dans une référence apparente à l’Allemagne.

L’Espagne, le Portugal et d’autres pays veulent que toute décision de restriction du gaz appartienne aux gouvernements européens, et non à la Commission européenne.

Une autre forme de compromis entre les pays du sud de l’Europe et d’autres pays pourrait être une approche plus volontaire, dans laquelle les pays chercheraient à réduire leur consommation sans y être contraints, ou dans laquelle les niveaux de stockage des pays joueraient un rôle plus important.

Des chercheurs ont émis des doutes sur l’affirmation selon laquelle des restrictions du gaz en Espagne ou au Portugal profiteraient à l’Allemagne et à d’autres pays confrontés à des pénuries. “Le Portugal, l’Espagne et la France sont effectivement isolés du marché européen plus large en raison des connexions limitées entre l’Espagne et la France, et la France et le nord et l’est”, ont écrit Ben McWilliams et Georg Zachmann, deux analystes de recherche du groupe de réflexion sur la politique économique Bruegel. dans une analyse.

Il n’y a que des options limitées pour ces pays de partager du gaz supplémentaire avec leurs partenaires européens les plus touchés, par exemple en réacheminant le gaz algérien de l’Espagne vers l’Italie, qui dépend également fortement des approvisionnements russes, ont-ils écrit.

Au milieu de la canicule estivale, l’Allemagne s’inquiète d’avoir assez de gaz pour l’hiver

À partir de mercredi, le débit quotidien de gaz à travers le gazoduc Nord Stream 1 – le plus grand entre la Russie et l’Europe occidentale – sera fixé à 33 millions de mètres cubes, Gazprom a dit Lundi. Cela représente environ 20 % de la capacité, contre 40 % auparavant. Gazprom a cité des problèmes avec une turbine. Le ministère allemand de l’Économie et du Climat a déclaré qu’il ne voyait aucune raison technique à la réduction des livraisons.

L’Allemagne dépend toujours de la Russie pour environ un tiers de ses approvisionnements et s’est empressée de remplir ses installations de stockage de gaz afin qu’il y ait suffisamment d’approvisionnement pour chauffer les maisons cet hiver. Les nouvelles réductions de pipeline de cette semaine entraveront les plans allemands d’avoir une capacité de stockage pleine à 75% d’ici septembre et à 95% d’ici novembre.

L’Allemagne a commencé à réduire sa consommation partout où elle le pouvait. Certains propriétaires rationnent déjà l’eau chaude, qui a été éteinte dans de nombreux bâtiments publics, tandis que les lumières ont été tamisées et que les fontaines publiques sont immobiles.