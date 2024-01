Plan de repas de régime méditerranéen de 7 jours pour vieillir en bonne santé, créé par une diététiste

En vieillissant, nous perdons de la densité minérale musculaire et osseuse, et notre risque de maladie chronique augmente. Mais il existe de nombreuses façons de ralentir la progression du vieillissement, notamment grâce à une alimentation saine et à l’exercice. Une solution consiste à suivre le régime méditerranéen. Les principes du régime méditerranéen se concentrent sur la consommation d’aliments plus complets, comme les fruits, les légumes, les noix et les grains entiers, tout en mangeant moins d’aliments hautement transformés et moins de viande rouge, de graisses saturées et de sucre ajouté. Il est intentionnellement flexible et se concentre sur des groupes alimentaires plutôt que sur des aliments spécifiques afin de pouvoir être facilement personnalisé. Recherche montre que l’adhésion au régime méditerranéen peut vous aider à rester agile et à vous sentir bien, tant physiquement que mentalement, plus longtemps.

Le régime méditerranéen privilégie les aliments riches en antioxydants, des substances qui parcourent les cellules de votre corps et aident à les débarrasser des radicaux libres, qui sont des molécules qui peuvent nuire à votre corps au fil du temps. Certains des antioxydants les plus connus sont les vitamines C et E et le bêta-carotène, qui sont tous présents en grande quantité dans de nombreux fruits et légumes. Le régime méditerranéen est également riche en noix et en protéines maigres, toutes deux reconnues démontré pour nous aider à conserver la masse musculaire et à réduire la fragilité comme nous vieillissons.

Dans ce plan, nous avons créé une semaine complète de repas et de collations de régime méditerranéen riches en antioxydants, spécifiquement pour favoriser un vieillissement en bonne santé. Nous avons fixé ce plan à 1 500 calories par jour, ce qui est un niveau de calories auquel la plupart des gens perdent du poids, mais nous avons également inclus des modifications pour 1 200 et 2 000 calories par jour pour s’adapter aux personnes ayant des objectifs caloriques différents. Comme pour tous les plans de repas, celui-ci devrait servir d’inspiration plutôt que de guide strict. N’hésitez pas à effectuer des substitutions et à adapter les suggestions comme bon vous semble. N’oubliez pas de manger en pleine conscience et d’écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps pour vous sentir vraiment mieux.

Comment préparer vos repas de la semaine :

Préparez des omelettes en forme de muffins avec de la feta et des poivrons pour le petit-déjeuner du premier jour et congelez le reste pour le petit-déjeuner les jours 3, 5 et 7. Préparez 2 portions de muesli aux baies à 3 ingrédients le soir du jour 3 pour le petit-déjeuner des jours 4 et 6. Le soir du jour 4, préparez et emballez une salade végétarienne hachée avec une vinaigrette crémeuse à la coriandre. pour le déjeuner les jours 5 et 6. Utilisez le pesto d’avocat pour mélanger avec des pâtes pour le déjeuner du jour 4 et comme trempette pour la collation du jour 5.

Jour 1

Petit-déjeuner (360 calories)

Collation du matin (210 calories)

1 banane moyenne

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel

Déjeuner (418 calories)

Collation du soir (124 calories)

1/4 tasse de houmous

1 branche de céleri moyenne

1/2 tasse de poivron rouge tranché

Dîner (388 calories)

Totaux quotidiens : 1 484 calories, 81 g de protéines, 128 g de glucides, 27 g de fibres, 79 g de matières grasses, 2 048 mg de sodium

Pour faire 1 200 calories : Omettez le muffin anglais au petit-déjeuner et le beurre de cacahuète à la collation du matin ; réduire à 2 cuillères à soupe. houmous pour le goûter de l’après-midi.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 1 orange au petit-déjeuner, augmentez à 2 c. de beurre d’arachide à la collation du matin, augmentez à 1/2 tasse de houmous à la collation de l’après-midi et ajoutez 2 tasses de mesclun avec 1 portion de vinaigrette balsamique et 3 c. graines de tournesol au dîner.

Jour 2

Petit-déjeuner (229 calories)

Collation du matin (211 calories)

1 tasse de framboises

3 cuillères à soupe de noix de cajou grillées non salées

Déjeuner (436 calories)

Collation du soir (180 calories)

1 grosse poire

1 once de fromage cheddar faible en gras

Dîner (454 calories)

Conseil pour la préparation des repas : Conservez ½ portion de boulettes de pois chiches dans une sauce tomate au cari pour le déjeuner de demain.

Totaux quotidiens : 1 501 calories, 61 g de protéines, 179 g de glucides, 40 g de fibres, 6,9 g de matières grasses, 1 451 mg de sodium

Pour faire 1 200 calories : Omettez l’orange au petit-déjeuner, réduisez à ½ tasse de framboises, omettez les noix de cajou à la collation du matin et omettez le fromage à la collation de l’après-midi.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 2 œufs durs au petit-déjeuner, ajoutez 1/2 tasse de yaourt grec nature faible en gras à la collation du matin, ajoutez 2 c. guacamole au déjeuner et ajoutez 1 naan de blé entier au dîner.

Jour 3

Petit-déjeuner (311 calories)

Collation du matin (208 calories)

Déjeuner (388 calories)

Collation du soir (107 calories)

Dîner (481 calories)

Totaux quotidiens : 1 495 calories, 56 g de protéines, 171 g de glucides, 25 g de fibres, 70 g de matières grasses, 1 731 mg de sodium

Conseil de préparation des repas : Préparez 2 portions de muesli aux baies à 3 ingrédients pour la nuit pour le petit-déjeuner les jours 4 et 6.

Pour faire 1 200 calories : Remplacez la collation du matin par 2 tasses de maïs soufflé à l’air, réduisez-la à ¼ de naan au déjeuner et omettez les amandes à la collation de l’après-midi.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 1 muffin anglais de blé entier au petit-déjeuner, ajoutez 2 c. granola à la collation du matin, augmenter à 1 naan entier au déjeuner et augmenter à 2 prunes et 1/4 tasse d’amandes à la collation de l’après-midi.

Jour 4

Petit-déjeuner (250 calories)

Collation du matin (217 calories)

1 pomme moyenne

3/4 tasse de fromage cottage 1%

Déjeuner (383 calories)

1 portion de pesto d’avocat avec 2 onces de pâtes de blé entier cuites et 1 tasse de tomates cerises coupées en deux

Collation du soir (198 calories)

Dîner (452 ​​calories)

Totaux quotidiens : 1 499 calories, 82 g de protéines, 182 g de glucides, 29 g de fibres, 55 g de matières grasses, 1 539 mg de sodium

Conseil pour la préparation des repas : conservez 1 portion de pesto d’avocat pour la collation de demain. Préparer et emballer une salade végétarienne hachée avec une vinaigrette crémeuse à la coriandre pour le déjeuner demain et le jour 6.

Pour faire 1 200 calories : Réduire à ¼ tasse de fromage cottage à la collation du matin, réduire à 1 once de pâtes au déjeuner et réduire à 1 portion de pop-corn à la collation de l’après-midi.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète au petit-déjeuner, ajoutez 3 c. noix hachées à la collation du matin et ajoutez 1 once de chocolat noir à la collation de l’après-midi.

Jour 5

Petit-déjeuner (360 calories)

Collation du matin (219 calories)

2 clémentines

1 once de fromage cheddar faible en gras

10 amandes grillées non salées

Déjeuner (362 calories)

Collation du soir (159 calories)

1 portion de pesto d’avocat

½ tasse de concombre tranché

½ tasse de carottes tranchées

Dîner (402 calories)

Totaux quotidiens : 1 501 calories, 78 g de protéines, 132 g de glucides, 25 g de fibres, 79 g de matières grasses, 1 877 mg de sodium

Pour faire 1 200 calories : Omettez les muffins anglais au petit-déjeuner et omettez le fromage et les amandes à la collation du matin.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 1 grosse poire au petit-déjeuner, ajoutez 3 onces de poulet cuit au déjeuner, augmentez à 2 portions de pesto d’avocat au goûter de l’après-midi et ajoutez 1/2 once de chocolat noir au dîner.

Jour 6

Petit-déjeuner (250 calories)

Collation du matin (307 calories)

1 grosse poire

¼ tasse de pistaches décortiquées rôties à sec et non salées

Déjeuner (362 calories)

Collation du soir (145 calories)

½ tasse de yogourt grec nature faible en gras

½ tasse d’ananas

1 cuillère à café de miel

Dîner (442 calories)

Totaux quotidiens : 1 506 calories, 74 g de protéines, 161 g de glucides, 30 g de fibres, 66 g de matières grasses, 1 121 mg de sodium

Pour faire 1 200 calories : Omettez les pistaches, remplacez la poire par une clémentine au goûter du matin et omettez le miel au goûter de l’après-midi.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète au petit-déjeuner, ajoutez 3 onces de poulet cuit au déjeuner et augmentez à 1 1⁄4 tasse de yaourt et 2 c. chérie au goûter de l’après-midi.

Jour 7

Petit-déjeuner (360 calories)

Collation du matin (210 calories)

1 banane moyenne

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel

Déjeuner (304 calories)

Collation du soir (63 calories)

Dîner (559 calories)

Totaux quotidiens : 1 496 calories, 94 g de protéines, 164 g de glucides, 31 g de fibres, 55 g de matières grasses, 1 889 mg de sodium

Pour faire 1 200 calories : Omettez le muffin anglais au petit-déjeuner et le beurre de cacahuète à la collation du matin. Augmentez à 2 portions de pop-corn au goûter de l’après-midi. Remplacez le dîner par des bols de crevettes grillées, de pesto et de quinoa.

Pour faire 2 000 calories : Ajoutez 2 clémentines au petit-déjeuner, augmentez à 2 c. beurre de cacahuète au goûter du matin, et ajoutez 2 œufs durs et 22 amandes au goûter de l’après-midi.