Plan de repas anti-inflammatoire sans sucre de 7 jours pour la résistance à l’insuline

La résistance à l’insuline augmente le risque de développer plusieurs problèmes de santé, tels que le prédiabète, le diabète de type 2, l’obésité, le syndrome métabolique et la stéatose hépatique non alcoolique. Lorsque notre corps réagit correctement à l’insuline, le sucre dans le sang (glucose) est évacué du sang vers nos cellules pour produire de l’énergie. En cas de résistance à l’insuline, le corps ne répond pas aussi efficacement à l’insuline, ce qui entraîne la libération de plus en plus d’insuline par le pancréas pour compenser. Au fil du temps, l’organisme ne peut plus répondre à la demande accrue d’insuline, ce qui entraîne une glycémie constamment plus élevée et le développement éventuel d’un prédiabète ou d’un diabète de type 2.

Dans ce plan alimentaire de 7 jours, nous planifions une semaine de repas et de collations adaptés pour améliorer ou prévenir la résistance à l’insuline. Nous nous concentrons sur les nutriments qui stimulent l’inflammation et incluons beaucoup de fibres et de protéines, qui contribuent toutes deux à favoriser une glycémie et des niveaux d’énergie stables. Nous avons choisi de sauter les sucres ajoutés, car une consommation élevée de sucres ajoutés est liée à une inflammation chronique accrue et à un risque plus élevé de résistance à l’insuline et de diabète de type 2, selon une étude de 2022 publiée dans Médecine du Missouri. Bien que les sucres ajoutés puissent certainement être inclus avec modération, beaucoup d’entre nous en consomment plus que nous ne le pensons – environ 17 cuillères à café par jour, en moyenne, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Selon le CDC, une perte de poids saine peut diminuer la résistance à l’insuline et améliorer la glycémie chez les personnes souffrant d’un excès de poids ou d’obésité. Afin de faciliter une perte de poids saine pour de nombreuses personnes, nous fixons ce plan à 1 500 calories par jour et incluons des modifications de 1 200 et 2 000 calories par jour pour ceux qui ont d’autres besoins caloriques. Comme pour tous les plans de repas, celui-ci vise à servir de cadre à une alimentation saine. N’hésitez pas à vous adapter à vos préférences selon vos besoins, à écouter vos signaux de faim et à échanger un repas ou deux si vous préférez autre chose.

Inflammation et résistance à l’insuline

Le problème de la résistance à l’insuline est qu’elle présente très peu de symptômes et peut passer inaperçue pendant un certain temps. Puisqu’il est difficile de savoir si vous souffrez de résistance à l’insuline, une approche proactive peut être bénéfique, en particulier si vous présentez certains facteurs de risque, comme un excès de poids ou l’obésité, si vous avez plus de 45 ans, si vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques ou si vous avez des antécédents familiaux de diabète de type 2. Des habitudes de vie telles que l’augmentation de l’activité physique et l’intégration d’un régime alimentaire anti-inflammatoire riche en nutriments peuvent aider à réduire le risque de développer une résistance à l’insuline. Une revue publiée en 2020 dans Recherche sur la circulation ont découvert que l’inflammation chronique pouvait jouer un rôle dans l’apparition de la résistance à l’insuline liée à l’obésité et dans le développement du diabète de type 2. Les chercheurs ont noté qu’une réduction des marqueurs inflammatoires était associée à une amélioration de la résistance à l’insuline. Les stratégies pour réduire l’inflammation comprennent la gestion du stress, la pratique d’une plus grande activité physique, l’amélioration de la qualité du sommeil et le suivi d’un régime anti-inflammatoire. Le régime anti-inflammatoire est similaire au régime méditerranéen populaire. Il met l’accent sur une consommation élevée d’aliments riches en nutriments, de fruits et légumes, de légumineuses, de produits laitiers fermentés comme le yaourt et le kéfir, ainsi que de noix, de graines, d’avocat, d’huile d’olive et de poissons gras. Il limite les aliments pro-inflammatoires tels que les sucres ajoutés, les édulcorants artificiels et les céréales raffinées.

Aliments anti-inflammatoires sur lesquels se concentrer :

Poissons, notamment les poissons gras comme le saumon, les sardines, le hareng et le thon

Huile d’olive

Avocat et huile d’avocat

Noix, y compris les beurres de noix naturels

Graines, dont lin, chia, citrouille et chanvre

Produits laitiers fermentés (yaourt, kéfir)

Haricots et lentilles

Céréales entières (boulgour, quinoa, riz complet, blé entier, avoine et plus)

Fruits, notamment baies, cerises, agrumes, poires, pommes et plus encore

Légumes, y compris les légumes-feuilles foncés, les betteraves, les tomates, le brocoli, le chou-fleur, le chou et plus encore

Herbes et épices

Comment préparer vos repas de la semaine :

Préparez une soupe au poulet et aux nouilles avec des épinards et du parmesan pour le déjeuner des jours 2 à 5. Préparez des burritos de petit-déjeuner au congélateur préparés à l’avance avec des œufs, du fromage et des épinards à prendre au petit-déjeuner tout au long de la semaine.

Jour 1

Petit-déjeuner (342 calories)

Collation du matin (176 calories)

¼ tasse de pistaches non salées grillées à sec, décortiquées

Déjeuner (383 calories)

Collation du soir (62 calories)

Dîner (540 calories)

Totaux quotidiens : 1 503 calories, 89 g de matières grasses, 77 g de protéines, 111 g de glucides, 28 g de fibres, 1 364 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Remplacez la collation du matin par 1 clémentine, réduisez à ½ tasse de mûres à la collation de l’après-midi et remplacez la salade de cerises, de riz sauvage et de quinoa par 1 portion de salade d’épinards et de fraises avec de la feta et des noix au dîner.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 contenant (5 oz) de yaourt nature égoutté (à la grecque) au petit-déjeuner, 1 orange moyenne à la collation du matin, ¼ tasse d’amandes non salées grillées à sec à la collation du soir et 1 poivron moyen avec 2 c. du houmous comme collation du soir.

Jour 2

Petit-déjeuner (297 calories)

Collation du matin (204 calories)

1 grosse poire

⅔ tasse de kéfir nature faible en gras

Déjeuner (371 calories)

Collation du soir (206 calories)

¼ tasse d’amandes non salées grillées à sec

Dîner (414 calories)

Totaux quotidiens : 1 492 calories, 62 g de matières grasses, 90 g de protéines, 148 g de glucides, 28 g de fibres, 1 804 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Omettez la poire à la collation du matin et remplacez la collation du soir par 1 orange moyenne.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 portion de smoothie aux épinards, au beurre de cacahuète et à la banane au petit-déjeuner et 1 portion de salade grecque traditionnelle au dîner.

Jour 3

Petit-déjeuner (342 calories)

Collation du matin (198 calories)

1 contenant (5 oz) de yogourt nature faible en gras, égoutté, comme à la grecque

⅓ tasse de myrtilles

2 cuillères à soupe. amandes tranchées ou noix au choix

Déjeuner (371 calories)

Collation du soir (139 calories)

1 gros œufs durs

1 orange moyenne

Dîner (443 calories)

Totaux quotidiens : 1 493 calories, 68 g de matières grasses, 84 g de protéines, 147 g de glucides, 31 g de fibres, 1 436 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Omettez le yaourt et les amandes à la collation du matin et remplacez la collation du soir par 1 clémentine.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 contenant (5 oz) de yaourt nature égoutté (à la grecque) au petit-déjeuner et 2 c. à soupe de beurre de cacahuète naturel à la pomme au déjeuner, augmentez à 2 œufs durs au goûter de l’après-midi et ajoutez 1 poivron moyen avec 2 c. du houmous comme collation du soir.

Jour 4

Petit-déjeuner (297 calories)

Collation du matin (176 calories)

¼ tasse de pistaches non salées grillées à sec, décortiquées

Déjeuner (371 calories)

Collation du soir (241 calories)

1 grosse poire

1 tasse de kéfir nature faible en gras

Dîner (432 calories)

Totaux quotidiens : 1 516 calories, 68 g de matières grasses, 77 g de protéines, 159 g de glucides, 28 g de fibres, 1 630 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Remplacez la collation du matin par 1 banane moyenne et omettez la pomme au déjeuner et la poire à la collation de l’après-midi.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 portion de smoothie aux épinards, au beurre de cacahuète et à la banane au petit-déjeuner et 1 portion de salade de chou facile à l’ananas au dîner.

Jour 5

Petit-déjeuner (297 calories)

Collation du matin (135 calories)

1 contenant (5 oz) de yogourt nature faible en gras, égoutté, comme à la grecque

½ tasse de framboises

Déjeuner (371 calories)

Collation du soir (263 calories)

1 grosse poire

3 cuillères à soupe. pistaches non salées grillées à sec, décortiquées

Dîner (432 calories)

Totaux quotidiens : 1 498 calories, 62 g de matières grasses, 103 g de protéines, 136 g de glucides, 29 g de fibres, 1 820 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Omettez la pomme au déjeuner et remplacez la collation du soir par 1 orange moyenne.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 portion de smoothie aux épinards, au beurre de cacahuète et à la banane au petit-déjeuner et ajoutez 1 1/2 c. du beurre de cacahuète naturel à la pomme au déjeuner.

Jour 6

Petit-déjeuner (342 calories)

Collation du matin (139 calories)

1 orange moyenne

1 gros œuf dur

Déjeuner (343 calories)

Collation du soir (176 calories)

¼ tasse de pistaches non salées grillées à sec, décortiquées

Dîner (518 calories)

Totaux quotidiens : 1 517 calories, 87 g de matières grasses, 74 g de protéines, 127 g de glucides, 30 g de fibres, 1 420 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Omettez l’œuf dur à la collation du matin, remplacez le déjeuner par 1 portion de salade hachée avec pois chiches, olives et feta et remplacez la collation du soir par ½ tasse de myrtilles.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 contenant (5 oz) de yaourt nature égoutté (à la grecque) au petit-déjeuner, augmentez à 2 gros œufs durs à la collation du matin, ajoutez 1 grosse poire à la collation du soir et ajoutez 1 portion de salade de chou frisé massée au dîner.

Jour 7

Petit-déjeuner (297 calories)

Collation du matin (268 calories)

¼ tasse d’amandes non salées grillées à sec

1 tasse de mûres

Déjeuner (343 calories)

Collation du soir (131 calories)

Dîner (480 calories)

Totaux quotidiens : 1 519 calories, 82 g de matières grasses, 74 g de protéines, 128 g de glucides, 30 g de fibres, 1 511 mg de sodium

Faites-en 1 200 calories : Omettez les amandes à la collation du matin et remplacez le déjeuner par 1 portion de salade hachée avec pois chiches, olives et feta.

Faites-en 2 000 calories : Ajoutez 1 portion de smoothie aux baies et au kéfir au petit-déjeuner et 1 portion de salade grecque traditionnelle au dîner.