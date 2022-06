Plan de Pretty Polly pour Dreamloper – mais la pluie serait un problème | Nouvelles de la course

Ed Walker ne veut pas voir trop de pluie en Irlande avant la course de Dreamloper dans les Alwasmiyah Pretty Polly Stakes au Curragh dimanche.

Vainqueur de ses deux départs cette saison dans les Dahlia Stakes à Newmarket et du Prix d’Ispahan à ParisLongchamp – où elle a frappé pour la première fois au niveau Groupe Un – elle passera à 1 400 mètres ce week-end.

Above The Curve, vainqueur du Prix Saint-Alary de Joseph O’Brien, et La Petite Coco de Paddy Twomey sont susceptibles de fournir une forte opposition de la part de l’équipe locale, mais Walker est plus préoccupé par la pluie prévue, avec des perspectives instables.

« Je ne fais que surveiller la météo, mais dimanche, c’est le plan », a déclaré Walker.

« Je ne veux pas que ça devienne trop mou, il y a un peu de pluie annoncée donc on va juste garder un œil dessus.

« Elle va bien et en bonne forme. Nous espérons y aller et si tout est parfait vendredi, c’est vraiment le plan.

« Cette course a toujours été le plan, mais ensuite nous avons pensé que nous ne voulions plus voyager avec elle et nous avons pensé que nous pourrions attendre le Falmouth à la place. Mais ensuite, nous avons juste pensé qu’il était logique d’y aller.

« Elle est en plein essor, ses deux dernières courses ont été des records en carrière. »