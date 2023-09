Plan de logement : Justin Trudeau et Sean Fraser annoncent une première étape

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi le « premier d’une longue série » d’accords municipaux dans le cadre du Fonds d’accélération du logement du gouvernement fédéral, une mesure à petite échelle que les libéraux présentent comme un exemple de la façon dont ils prévoient s’attaquer à ce problème devenu si urgent pour beaucoup. Les Canadiens.

L’accord de 74 millions de dollars avec London, en Ontario. accélérera la création de plus de 2 000 logements au cours des trois prochaines années et en construira des milliers d’autres dans les années suivantes. Les libéraux affirment que cela fait partie d’une stratégie de logement à plusieurs volets promise qui sera mise en lumière dans les mois à venir.

Ces logements comprendront un développement à haute densité sans nécessiter de rezonage et ouvriront la voie à un développement accru de duplex, de triplex et de petits immeubles d’habitation à proximité des transports en commun sur les terrains de la ville, selon le gouvernement.

Grâce au Fonds d’accélération du logement, le gouvernement vise la création nette de 100 000 nouveaux logements à travers le Canada en incitant les municipalités à réduire les formalités administratives en mettant à jour leurs systèmes de zonage et de permis pour permettre une construction plus rapide de propriétés résidentielles.

Qualifiant l’annonce de mercredi de « première d’une longue série », Trudeau a déclaré qu’à mesure que des accords similaires seront conclus avec d’autres villes, des milliers de logements plus abordables seront mis sur le marché.

« Le logement est un problème qui peut être résolu, et nous allons tous le résoudre si nous travaillons ensemble. Le Canada l’a déjà fait et nous allons le faire à nouveau », a déclaré Trudeau.

Le Fonds d’accélération du logement de 4 milliards de dollars a été promis pour la première fois lors des élections fédérales de 2021, et l’argent a été réservé dans le budget fédéral de 2022 dans le cadre d’un programme de 10 milliards de dollars axé sur le logement.

Trudeau a officiellement lancé le fonds en mars de cette année.

Interrogé par CTV News pourquoi il a fallu autant de temps pour que l’argent commence à arriver, Trudeau a brièvement répondu que la responsabilité du logement était une compétence partagée, avant de confier la question au ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser. Sa réponse a été la suivante : maintenant que le robinet est ouvert, il faut s’attendre à davantage d’annonces locales à court terme.

Avant l’annonce, qui a eu lieu avant le rassemblement du caucus libéral dans cette ville du sud-ouest de l’Ontario, les deux décideurs fédéraux ont visité un site de logements abordables.

« Sean, je suis presque sûr que c’est notre première annonce en matière de logement ensemble depuis que vous avez commencé votre nouveau rôle… Mais j’attends avec impatience beaucoup d’autres comme celle-ci », a déclaré Trudeau, lançant un défi aux autres maires de « intensifier leurs efforts ». avec des propositions pour accéder à une partie du fonds de plusieurs milliards de dollars.

Lorsqu’on lui a demandé si le fait que le fait que les prix de l’immobilier soient trop élevés en ce moment signifiait que Trudeau voulait voir les prix de l’immobilier baisser, le premier ministre a répondu qu’il pensait simplement que les prix « ne peuvent pas continuer à augmenter ».

Mercredi, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a publié une mise à jour de son estimation du nombre de logements dont le Canada aura besoin d’ici 2030.

Il a montré que le Canada a encore besoin de 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030 pour rétablir l’abordabilité au-delà de ce qui est déjà prévu, ce qui était conforme aux projections de l’organisme fédéral du logement l’année dernière.

Dans une entrevue au Vassy Kapelos Show, l’économiste en chef adjoint de la SCHL, Aled ab Iorwerth, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il soit réellement possible de construire autant de logements supplémentaires au cours des six prochaines années. Face à ces statistiques, Trudeau et Fraser ne se sont pas laissé décourager.

« Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie de logements, et c’est pourquoi les prix des logements sont devenus beaucoup trop élevés… Le logement dans les grandes villes du monde est déjà devenu hors de portée pour beaucoup… Des endroits comme New York, Paris, Londres , San Francisco, mais nous n’allons pas suivre ces exemples », a déclaré Trudeau.

FRASER DIT UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Fraser, qui a assumé ce nouveau rôle dans le cadre d’un remaniement ministériel massif en juillet, a récemment déclaré à Vassy Kapelos, correspondant politique en chef de CTV News, que le gouvernement annoncerait de nouvelles mesures « au cours des prochains mois » qui « contribueront à améliorer l’abordabilité du logement ». partout au Canada. »

Fraser avait déclaré à l’époque qu’il ne serait pas obligé d’attendre une certaine date, comme la prochaine mise à jour économique de l’automne, pour commencer à déployer de nouvelles mesures.

Fraser a déclaré que même s’il n’existe pas de « solution miracle », le Cabinet adopte une approche « tous les acteurs sur le pont » en essayant de travailler avec les autres niveaux de gouvernement et le secteur privé pour trouver des mesures visant à résoudre la myriade de problèmes qui affligent le monde. secteur du logement, des délais d’obtention des permis à la hausse des coûts de construction.

Cependant, mercredi, le ministre a clairement indiqué que si les maires ou les municipalités veulent que le gouvernement fédéral investisse des fonds fédéraux pour leurs projets, ils doivent en donner la raison.

« Une nouvelle norme a été établie et nous avons de nouvelles attentes. Nous voulons que vous construisiez des maisons à proximité des transports en commun, nous voulons que vous construisiez des maisons à proximité des campus, nous voulons que vous construisiez des maisons pour que les familles puissent accéder aux services dont elles ont besoin… Ce n’est pas le cas. c’est trop demander », a-t-il déclaré.

Ici, le ministre du Logement, Sean Fraser, explique quel type de plan nous verrons annoncé aujourd’hui. Les mesures fonctionneront dans le cadre de la structure de financement existante. Les mesures seront diversifiées et ne seront pas uniquement destinées aux tranches de revenus les plus faibles. pic.twitter.com/d5dJePogZz – Judy Trinh (@judyatrinh) 13 septembre 2023

Il a déclaré que la dynamique a « fondamentalement changé » depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, passant d’un paysage du logement où le besoin de logements sociaux financés par l’État pour les familles à faible revenu était le plus grand, à des logements destinés aux Canadiens de la classe moyenne.

« Les gens qui vont à l’école méritent d’avoir un logement à proximité de leurs cours. Les gens qui vont travailler méritent d’avoir un logement près de leur lieu de travail, et tout le monde mérite de pouvoir avoir un logement abordable à proximité des services. ils doivent y avoir accès », a déclaré Fraser.

« Les Canadiens veulent voir ce que nous allons proposer au cours des prochains mois… et ils devraient s’attendre à voir une attention renouvelée qui vise à construire des maisons, non seulement pour les Canadiens à faible revenu et des projets de logements abordables, mais dans tout le spectre du logement.

La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a déclaré mercredi matin que les efforts qu’elle mène pour réduire de 15 milliards de dollars les dépenses gouvernementales « ne devraient pas avoir d’impact sur nos priorités en matière de logement, d’abordabilité et de Canadiens vulnérables ».

PREMIÈRE ÉTAPE AU MILIEU DES SONDAGES EN AFFAIRE

L’annonce de mercredi en matière de logement intervient alors qu’un sondage mené par Nanos Research pour l’émission Power Play de CTV News Channel a révélé que les conservateurs de Pierre Poilievre et le NPD de Jagmeet Singh jouissaient d’une plus grande confiance que les libéraux fédéraux lorsqu’il s’agissait de lutter contre l’abordabilité du logement.

Le mois dernier, le premier ministre a déclaré qu’à l’approche de l’automne, la hausse du coût du logement serait l’une des priorités « fondamentales » du gouvernement libéral minoritaire. Il a toutefois été critiqué pour avoir conclu sa séance stratégique du cabinet à Charlottetown, sans annoncer de mesures concrètes à cet égard. .

Alors que les sondages globaux sur les courses de chevaux suggèrent que le message de Poilievre sur le coût de la vie trouvait un écho auprès des Canadiens qui ressentaient les effets de l’inflation, alors que les députés libéraux commençaient à affluer en ville pour la retraite du caucus afin d’élaborer une stratégie avant la séance d’automne de la Chambre des communes, la nécessité d’agir sur le logement et mieux communiquer sur leurs politiques étaient les thèmes communs.

« J’ai 32 ans, je suis député. Je n’ai pas pu acheter de maison », a déclaré London West, en Ontario. La députée Arielle Kayabaga. « Il ne s’agit donc pas seulement d’une lutte de… politique. Ce sont des luttes personnelles pour certaines personnes, et elles comptent, et nous devons voir plus de logements pour les Canadiens. »

S’appuyant sur ce commentaire de Kayabaga, les conservateurs ont souligné que même avec un salaire de près de 195 000 $, les députés Trudeau trouvent l’accession à la propriété hors de portée.

« Il semble que les membres du caucus libéral commencent tout juste à prendre conscience de ce à quoi leurs électeurs sont confrontés au cours des huit dernières années », indique un communiqué publié par le bureau de Poilievre.

Paul Kershaw, fondateur de Generation Squeeze, un groupe de réflexion axé sur la défense des jeunes Canadiens qui luttent pour progresser dans le climat économique actuel, a informé le Cabinet, lors de sa retraite, de ce que les libéraux pourraient faire de plus pour exploiter cette démographie en matière de logement. déposer.

S’adressant à CTV News mercredi à propos de l’annonce de Trudeau, Kershaw a déclaré qu’il s’agissait d’un bon premier pas, mais il est impatient de voir comment la concurrence entre les libéraux et les conservateurs sur la question du logement « mènera à une meilleure politique » dans les mois à venir.

« C’est désespérément ce que méritent une population plus jeune et des nouveaux arrivants de tout âge. Nous avons besoin que ces deux partis soient en compétition non seulement sur la rhétorique de qui est piégé dans le sous-sol de qui, mais ils doivent aussi être en compétition sur les solutions », a-t-il déclaré. dit.

LE NPD DÉCLARE QUE C’EST UN « BON DÉBUT »

Une source gouvernementale de haut rang avec laquelle CTV News s’est entretenue avant l’annonce de mercredi sur le logement a présenté celle-ci comme donnant aux députés libéraux un exemple d’action « tangible » qu’ils peuvent citer lorsqu’ils parlent avec leurs électeurs, mais les libéraux doivent également essayer de garder leur confiance – et -Les partenaires des accords d’approvisionnement, le NPD, sont heureux.

Mercredi, Singh s’est attribué le mérite de cette annonce, soulignant que le renforcement des efforts pour lancer le Fonds d’accélération du logement était un engagement inscrit dans leur accord bipartite. Tout en qualifiant cela de « bon début », Singh souhaite que le gouvernement aille plus loin, plus vite.

« Depuis huit ans, Justin Trudeau promet de l’aide, mais il laisse tomber les gens et les déçoit à chaque instant. Et maintenant, aujourd’hui, lorsque les libéraux ont finalement agi, ils offrent le soutien que nous leur avons demandé il y a plus d’un an et demi. » a déclaré Singh.

« Le gouvernement fédéral possède les ressources, les terrains et le pouvoir nécessaires pour construire davantage de logements abordables dans les villes du pays. Il lui suffit d’avoir la volonté de le faire. »

Une forte sécurité est en place autour du palais des congrès accueillant la réunion, en raison de la douzaine de manifestants anti-Trudeau rassemblés devant.



Avec des fichiers de Judy Trinh et Rachel Hanes de CTV News