Plan de circulation établi pour le début de l’année scolaire secondaire d’Ottawa avec la construction du pont en cours – Shaw Local

Le Service de police d’Ottawa aidera au contrôle de la circulation à divers endroits avec l’augmentation prévue de la circulation des véhicules et des piétons la semaine prochaine près du pont commémoratif des anciens combattants et de la rue Main avec la conjonction de la construction du pont en cours et du début de l’année scolaire pour l’école secondaire d’Ottawa .

Le premier jour complet d’école est le mardi 9 août.

Les agents assisteront parfois vers le début de l’école le matin et reviendront parfois vers le congé dans l’après-midi pour soulager, et non éliminer, la congestion et la sauvegarde supplémentaires qui sont prévues près du pont.

Les élèves qui marchent vers l’école secondaire d’Ottawa depuis le côté sud utiliseront la passerelle du côté ouest du pont, car la passerelle piétonne est sera fermée. Les élèves seront invités à retourner sous le pont et à se rendre à l’école par la promenade fluviale jusqu’à East Main Street.

La route 23 en direction sud (rue La Salle) doit utiliser la voie la plus à droite pour la circulation de transit. Les véhicules qui tournent sur la rue Main en direction de l’école secondaire doivent emprunter la voie d’extrême gauche.

La route 23 en direction nord (rue Columbus) aura l’intersection avec la rue Main contrôlée par la police pendant les heures de pointe de la circulation scolaire.

Les débarcadères scolaires seront modifiés afin de minimiser les perturbations de la circulation sur la route 23. Ainsi, tous les retours avant l’école et les ramassages après l’école pour les élèves auront lieu dans le stationnement des élèves de l’école secondaire d’Ottawa.

De 30 minutes avant le début de la journée scolaire à 7 h 30 jusqu’à 15 minutes après la journée scolaire à 8 h 15, toute circulation en direction ouest sur la rue Main sera interdite. Pendant les périodes où la circulation en direction ouest n’est pas autorisée sur la rue Main, toute la circulation des véhicules sera acheminée vers l’est sur la rue Main jusqu’à la rue Green.

Les travaux consistent à enlever et à remplacer les joints de dilatation du pont, le rapiéçage de la dalle de pont et les réparations structurelles. Une voie restera ouverte pendant le projet de 2,6 millions de dollars, qui devrait être achevé d’ici l’automne.

Une carte fournie par le Service de police d’Ottawa indiquant où ils seront postés pour aider la circulation pendant les heures d’arrivée et de départ de l’école secondaire d’Ottawa. Les étoiles jaunes indiquent où un policier sera posté. (Photo fournie par le Service de police d’Ottawa)