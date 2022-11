Plan communautaire officiel pour correspondre à la croissance de West Kelowna

Le conseil de West Kelowna recevra une mise à jour sur le plan communautaire officiel (OCP) de la ville lors de sa réunion du 22 novembre.

Un élément majeur du plan est le besoin prévu de 5 300 logements supplémentaires pour accueillir environ 12 000 nouveaux résidents dans la communauté d’ici 2040.

L’OCP identifie où et comment West Kelowna se développera au cours des 20 prochaines années en fonction des projections démographiques et des terres aménageables limitées.

La majeure partie de cette croissance future se concentre sur deux centres urbains et cinq centres de quartier. Les logements intercalaires et les parcs commerciaux et industriels font également partie de la planification.

Selon la mise à jour de l’OCP, des développements à plus forte densité sont prévus pour le centre urbain de Westbank, jusqu’à 12 étages, le centre urbain de la Boucherie et les centres de quartier jusqu’à 6 étages.

La concentration de la croissance dans des zones clés aide à réduire l’étalement et la congestion et aide à construire un West Kelowna dynamique, accessible à pied et connecté, indique également le rapport.

Conseil municipalVille de West KelownaPlan communautaire officiel