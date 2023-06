Plan Biden pour le Conseil de sécurité de l’ONU : plus de poids pour le monde en développement

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden élabore des plans de refonte du Conseil de sécurité de l’ONU, une initiative qui, dans l’espoir des responsables américains, rétablira la confiance dans l’organe de gouvernance prééminent du monde en reconnaissant la carte diffuse actuelle du pouvoir mondial. Linda Thomas-Greenfield, l’envoyée du président Biden aux Nations unies, consulte avec des diplomates des 193 États membres de l’organisation pour solliciter des commentaires sur une expansion potentielle du puissant conseil avant le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux à New York cet automne.

La proposition américaine en évolution, qui devrait inclure l’ajout de jusqu’à six sièges permanents au conseil sans accorder à ces nations un droit de veto, reflète le désir de Biden de reconnaître l’influence croissante du monde en développement et de répondre à la frustration généralisée avec les membres actuels du conseil et leur l’incapacité d’endiguer les conflits mondiaux, en particulier la guerre en Ukraine.

Depuis la création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et l’Union soviétique – plus tard la Russie – ont exercé un droit de veto sur les questions de guerre et de paix en tant que cinq membres permanents du Conseil de sécurité. L’élément de composition tournante du conseil n’a pas une telle autorité.

Biden fait pression pour une réforme malgré la réticence des puissances établies à céder leur emprise traditionnelle et bien que Washington soit confronté à des défis aigus pour forger un consensus dans un monde de plus en plus fracturé. Les enjeux sont importants alors que son administration cherche à faire en sorte que les Nations Unies restent un outil central pour prévenir les guerres, même si le doute grandit quant à sa capacité à le faire.

Richard Gowan, directeur de l’ONU pour l’International Crisis Group, a déclaré que la sécurité Le Conseil n’a pas rempli son mandat. « Mais plus l’ONU décline », a-t-il dit, « plus le monde deviendra fragmenté, régionalisé et compétitif ».

Biden a annoncé son soutien à l’ajout de nouveaux sièges permanents au conseil, y compris des places pour les nations africaines et latino-américaines, lors de la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre.

« Le moment est venu pour cette institution de devenir plus inclusive », a déclaré Biden aux dirigeants réunis. Il a également appelé les autres membres permanents du Conseil de sécurité à limiter l’utilisation de leur droit de veto aux « situations rares et extraordinaires ».

Son message est venu à un moment de critiques croissantes sur la réponse des Nations Unies à l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine, alors que la Russie a utilisé son droit de veto au conseil pour bloquer des mesures qui auraient nécessité le retrait de ses forces. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays a longtemps soutenu que la Russie avait hérité de son siège au Conseil de sécurité après l’effondrement de l’Union soviétique, a appelé les Nations Unies à restreindre Moscou ou à être dissoutes.

Depuis la déclaration de Biden, les responsables se sont efforcés d’élaborer une proposition détaillée qu’ils peuvent utiliser pour faire avancer ses objectifs.

Un haut responsable américain, qui, comme d’autres interrogés pour ce rapport, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire des discussions diplomatiques sensibles, a déclaré que l’administration, dirigée par Thomas-Greenfield, est essayant de « forger un consensus sur une proposition sensée et crédible qui pourrait réellement réussir et réaliser la réforme ».

Les responsables américains ont lié cet effort à une tentative plus large de moderniser ce qu’ils considèrent comme des organismes mondiaux lourds, y compris des institutions financières telles que la Banque mondiale, et de promouvoir une gestion plus efficace non seulement des problèmes de sécurité, mais également des défis tels que le changement climatique et les menaces sanitaires mondiales. .

« Nous voulons que ces institutions fonctionnent afin que nous puissions débattre et essayer de résoudre les conflits internationaux », a déclaré le responsable. « Nous devons être lucides quant au succès ou au manque de succès que nous avons eu au fil des ans, mais il ne fait aucun doute que nous sommes mieux avec ces institutions que sans elles. »

Le pouvoir du Conseil de sécurité réside dans sa capacité à approuver des résolutions contraignantes, contrairement à celles adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies. En plus des cinq sièges permanents, le conseil comprend 10 membres non permanents élus pour un mandat de deux ans.

Les principaux pays en développement, dont le Brésil et l’Inde, recherchent depuis longtemps changements au conseil parce que, selon eux, il ne représente pas les points de vue et les intérêts des pays du Sud – Afrique, Asie et Amérique latine.

Ronaldo Costa Filho, ambassadeur sortant du Brésil auprès des Nations Unies, a déclaré que le conseil les problèmes vont bien au-delà de ceux qui ont été évidents depuis le début de la guerre d’Ukraine, un événement destructeur qu’il a appelé un « symptôme d’un processus de fragmentation de l’ordre international ».

« Nous avons tous un intérêt direct à faire en sorte que les institutions du multilatéralisme, qui nous ont vraiment très bien servis au cours des près de 80 dernières années, ne tombent pas à l’eau », a déclaré Costa Filho. « Pour moi, la réforme du conseil est essentielle pour garantir que les pays du Sud sentent qu’ils ont un intérêt important à préserver le système. »

Alors que Thomas-Greenfield mène ses consultations discrètes, l’administration Biden n’a pas encore présenté de proposition spécifique de réforme. Mais Washington a précédemment signalé son soutien à l’ajout de l’Allemagne, du Japon et de l’Inde en tant que membres permanents, selon des responsables. La France et la Grande-Bretagne ont entre-temps préconisé des sièges permanents pour l’Allemagne, le Japon et l’Inde, ainsi que le Brésil et au moins une nation africaine.

Le non-dit alors que Biden annonçait le soutien américain à l’expansion du conseil l’année dernière était le fait que, selon des responsables américains et onusiens, les États-Unis ne soutiennent pas l’octroi du droit de veto à de nouveaux membres permanents. Cette position garantit que si la réforme est réalisée, elle accordera à des pays supplémentaires le poids des sièges au conseil permanent sans diluer le droit de veto des membres actuels.

« Toute réforme du Conseil de sécurité pourrait bien réduire le poids de l’Occident. C’est donc une réalité », a déclaré un diplomate de l’ONU. « Et la question est, sommes-nous vraiment en train de pousser pour cela maintenant ? Est-ce juste une belle rhétorique que nous voulons faire cela, ou sommes-nous vraiment sérieux quand nous disons que nous voulons le faire maintenant ? »

La proposition intervient alors que la guerre en Ukraine, ainsi que les défis croissants de la Russie et de la Chine, illustrent la nature changeante des relations américaines avec le monde en développement. Alors que Biden s’est vanté d’avoir construit une coalition occidentale qui a imposé des sanctions à la Russie et acheminé des armes vers l’Ukraine, certains pays, dont le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, ont maintenu des liens économiques ou militaires avec Moscou, et de nombreux petits pays en développement sont restés sur le en marge.

Alors qu’il existe un large consensus sur le fait que le Conseil de sécurité doit être changé, il existe un profond désaccord sur la manière de le faire. Depuis sa création, le conseil n’a été modifié qu’une seule fois, lorsque quatre sièges non permanents ont été ajoutés dans les années 1960. Des tentatives plus récentes de modification du corps ont échoué.

Barbara Woodward, ambassadrice britannique, a déclaré que le moment était venu de réformer. « Nous devons répondre à l’utilisation flagrante du droit de veto par la Russie pour se protéger et mettre à jour la composition du conseil pour donner une voix à un éventail plus large et plus diversifié de pays », a-t-elle déclaré.

Nicolas de Rivière, représentant de la France auprès des Nations Unies, a déclaré que la position de son pays était claire. « Nous avons besoin d’un organe qui soit l’institution de gouvernance la plus solide au monde, qui reflète le monde d’aujourd’hui, pas le monde d’hier », a-t-il déclaré.

Toute mise à jour nécessiterait l’approbation d’au moins 128 des 193 États membres et, parce qu’elle entraînerait des modifications de la charte de l’ONU, la ratification par tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Cela signifierait envoyer les modifications au Sénat américain pour adoption, où, selon les mots de Gowan, cela « fonctionnerait à peu près aussi bien qu’une boule de neige en enfer ».

L’administration Biden doit également naviguer dans une multitude de propositions concurrentes qui illustrent la complexité de la constitution d’une coalition mondiale pour n’importe quelle cause. Une proposition « S’unir pour un consensus » – soutenue par des pays comme l’Italie, l’Argentine, la Corée du Sud et le Pakistan qui pourraient perdre face à des rivaux régionaux dans les plans soutenus par la France et les Britanniques – ajouterait des sièges non permanents mais pas de nouveaux membres permanents.

« Ce est antidémocratique ; c’est inégal; elle est contraire au principe d’égalité souveraine des États qui fait partie de la [U.N.] charte », a déclaré Munir Akram, le représentant du Pakistan. Le Pakistan s’oppose notamment à la nomination de son adversaire l’Inde comme membre permanent.

« Nous ne pensons pas que ce soit un bon principe que vous mettiez un pays au Conseil de sécurité de manière permanente, car alors il n’est pas tenu responsable de la façon dont il se comporte », a déclaré Akram.

Ces pays soulignent que la dynamique économique et politique continue d’évoluer, ce qui signifie que les pays du Sud qui pèsent le plus aujourd’hui pourraient être différents à l’avenir.

Les nations africaines, qui représentent près de 30% des membres de l’ONU, ont demandé deux sièges permanents avec droit de veto pour le continent mais n’ont pas identifié de quels pays il s’agirait.

La Russie et la Chine ont également exprimé leur soutien nominal à l’expansion, bien que les analystes affirment que Pékin, dans l’espoir de bloquer la candidature du Japon pour un siège, ne fournira finalement pas le soutien requis. Les gouvernements russe et chinois n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Gowan a noté que le conseil, où Washington a également été critiqué pour son veto répété à des mesures critiquant l’allié israélien, était resté un lieu clé pour des décisions telles que celles permettant l’acheminement de l’aide en Syrie et exprimant l’opposition mondiale à la restriction par les talibans des droits des femmes et filles en Afghanistan.

Les diplomates affirment que même la réforme du Conseil de sécurité, si elle peut être réalisée, n’apaisera probablement pas les appels croissants des pays en développement à remédier aux inégalités historiques, y compris leurs demandes que les grands pays industrialisés, qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique, augmentent leur financement pour l’assainissement climatique dans les pays du Sud.