« Plaintes pénales » déposées contre le président israélien Herzog en Suisse | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le président israélien Isaac Herzog fait l’objet de plaintes pénales lors de sa visite au Forum économique mondial de Davos, ont confirmé les procureurs suisses, alors qu’Israël se retrouve accusé d’avoir commis des crimes de guerre à Gaza.

“Les plaintes pénales seront examinées selon la procédure habituelle”, a indiqué vendredi le Ministère public suisse, ajoutant qu’il contacterait le ministère suisse des Affaires étrangères pour examiner la question de l’immunité de l’individu concerné.

En théorie, les pays tiers n’ont pas de compétence pénale sur les chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères actuels d’autres pays.

Les raisons de ces plaintes et qui les a déposées n’ont pas été précisées.

Un porte-parole du bureau de Herzog n’a pas commenté la déclaration du procureur suisse, affirmant seulement que Herzog s’était rendu à Davos pour présenter la position d’Israël sur la situation à Gaza.

L’agence de presse AFP a obtenu une déclaration qui aurait été publiée par les personnes à l’origine de la plainte, intitulée « Actions judiciaires contre les crimes contre l’humanité ». Plusieurs personnes anonymes ont porté plainte auprès du parquet fédéral et des autorités cantonales de Bâle, Berne et Zurich.

Le communiqué indique que les plaignants cherchaient à engager des poursuites pénales parallèlement à une affaire portée devant la Cour internationale de justice (CIJ) des Nations Unies par l’Afrique du Sud, qui a accusé Israël de génocide dans son offensive à Gaza.

Alors que la CIJ pourrait mettre des années à rendre un verdict final, l’Afrique du Sud a demandé au tribunal d’ordonner des « mesures provisoires » – une ordonnance temporaire pour qu’Israël mette fin à la guerre – pendant que l’affaire est en cours.

Israël a qualifié les accusations de l’Afrique du Sud de « sans fondement » et de « diffamation meurtrière ».





Juridiction universelle

Les raisons des plaintes déposées auprès du procureur suisse ne sont pas claires, a déclaré James Bays, rédacteur en chef diplomatique d’Al Jazeera. Ils pourraient se rapporter à quelque chose qui s’est produit en Suisse pendant que Herzog assistait au sommet de Davos, a-t-il expliqué, ou ils pourraient se rapporter à des déclarations antérieures faites par Herzog au sujet des Palestiniens, qui ont également été citées par l’équipe juridique sud-africaine à La Haye lors de la présentation de leur cas.

Quelques jours après le 7 octobre – lorsque les combattants du Hamas ont lancé une attaque sans précédent dans le sud d’Israël, tuant près de 1 200 personnes – le président israélien a déclaré que ce n’était pas seulement les combattants du Hamas mais « toute une nation » qui était responsable de la violence et qu’Israël combattrait « jusqu’à ce que nous briser leur colonne vertébrale ».

Après l’attaque du Hamas, Israël a lancé un bombardement féroce sur Gaza qui a tué plus de 24 500 personnes, dont 70 pour cent sont des femmes et des enfants, selon les Nations Unies.

En cas de poursuites, une telle affaire déposée devant un tribunal suisse serait traitée selon la « compétence universelle », a déclaré à Al Jazeera William Shabas, professeur de droit pénal international et de droits de l’homme à l’Université de Middlesex au Royaume-Uni.

En droit international, la compétence universelle repose sur le principe selon lequel certains crimes sont si graves que leurs auteurs doivent être poursuivis au-delà des frontières. Cela signifie que les États ou les organisations internationales peuvent déposer des plaintes contre des personnes, quel que soit leur nationalité ou le lieu où le crime présumé a été commis. De tels cas sont généralement liés à des crimes internationaux.

« Auparavant, cela était extrêmement rare, mais de plus en plus, en particulier dans les pays européens, on s’efforce de poursuivre de tels crimes – le crime de génocide, les crimes de guerre, etc., en utilisant la compétence universelle », a déclaré Shabas.

“L’obstacle serait la prétendue immunité du président d’un pays – cela constituerait un réel problème”, a-t-il ajouté.

Abordant la question de l’immunité, le communiqué consulté par l’AFP suggère qu’elle pourrait être levée “dans certaines circonstances”, notamment en cas de crimes contre l’humanité présumés, ajoutant que “ces conditions sont remplies dans ce cas”.

Un autre obstacle pour le procureur, a déclaré Shabas, serait d’obtenir « un certain niveau d’approbation politique ».