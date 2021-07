Plainte pour tricherie : Salman Khan, sa sœur Alvira, six autres personnes convoquées par la police de Chandigarh | Nouvelles des gens

Bombay: La police de Chandigarh a convoqué l’acteur Salman Khan, sa sœur Alvira Khan et six autres personnes suite à une plainte pour tricherie déposée par un homme d’affaires local.

Outre l’acteur et sa sœur, ceux qui ont demandé une enquête le 13 juillet pour vérifier les faits de la plainte comprenaient le PDG de la Being Human Foundation et des responsables de Style Qutient (licencié de Being Human Jewellery), a annoncé jeudi la police.

Arun Gupta, un homme d’affaires local, s’est plaint d’avoir ouvert un magasin exclusif sous la marque « Being Human Jewellery », en dépensant Rs 2 à 3 crore en 2018.

Gupta a déclaré qu’il était assuré qu’ils fourniraient toutes sortes de sauvegardes et feraient également la promotion de la marque.

Selon sa plainte, ni les engagements de promotion n’ont été respectés ni les marchandises ne lui ont été livrées pour son magasin.

Gupta a déclaré qu’on lui avait assuré que l’acteur Salman Khan ferait la promotion de la marque, mais rien ne s’est passé.

Il a déclaré qu’il avait contacté à plusieurs reprises les responsables de l’entreprise, mais qu’ils avaient refusé de tenir leurs promesses.

Le plaignant a affirmé que le bureau qui devait être utilisé pour la collecte des stocks était également fermé depuis février 2020.

Gupta a en outre déclaré dans sa plainte qu’il avait été assuré que Salman Khan viendrait lui-même pour l’inauguration du showroom. Mais son beau-frère Aayush Sharma est venu, a-t-il dit.

Gupta a demandé l’enregistrement d’une FIR dans cette affaire.