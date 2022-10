Plainte déposée contre Urfi Javed pour avoir porté des tenues révélatrices : Rapport

L’actrice de télévision Urfi Javed, qui est récemment apparue dans Haye Haye Yeh Majboori, s’est retrouvée dans des ennuis juridiques alors qu’une plainte a été déposée contre le concurrent de Bigg Boss OTT pour avoir porté des tenues révélatrices.

Selon le rapport d’Etimes, une personne anonyme de Delhi a déposé une plainte contre Urfi pour ses tenues révélatrices dans Haye Haye Yeh Majboori, le remake de la chanson de Zeenat Aman. Dans la chanson, l’actrice peut être vue portant un sari rouge. Selon le rapport, la plainte déposée contre elle concerne “la publication ou la transmission de matériel contenant un acte sexuellement explicite sous forme électronique”. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle à ce sujet.

Le lundi 17 octobre, l’actrice a partagé une vidéo des coulisses du tournage de la chanson dans laquelle on la voit tomber accidentellement de la balançoire et toute l’équipe se précipitant vers elle pour l’avoir aidée. Elle a écrit une légende hilarante pour son clip qui disait : “Ye toh sach ka Haye Haye ho Gaya tha !”.

Le morceau recréé a été composé par Gourov Dasgupta, écrit par Rajesh Manthan et chanté par Shruti Rane pour Saregama Music. La vidéo de la chanson s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, décrite sur YouTube comme suit : “La sensation Internet Uorfi Javed grésille dans un avatar jamais vu auparavant dans” Haye Haye Yeh Majboori”.





Pendant ce temps, sur Urfi Javed, alias Uorfi Javed a exprimé ses bons vœux via les réseaux sociaux, mais avec une torsion. Urfi, qui est connue pour expérimenter avec sa garde-robe, est allée seins nus et ne portait qu’une longue jupe pour lui envoyer les salutations de Diwali. Elle s’est aussi gavée de ladoos.

Lis: Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir porté une chemise unique, les internautes disent “kapda kam pad gaya”

On peut voir Urfi couvrir sa pudeur de sa main. On peut la voir se gaver d’un laddoo avec sa main opposée. Uorfi a complété sa longue jupe rouge avec des boucles d’oreilles pendantes et a laissé ses cheveux lâches. L’acteur de télévision portait un maquillage de base avec un rouge à lèvres nude.

Trolling l’actrice, l’un a écrit, “Kya bakwaas h ye”, un autre a écrit, “Waaa re duniya tera khel nirala.” Un troisième a écrit: «Ce que vous portez, c’est votre affaire, mais au moins ne vous comparez pas à Dieu ….. aur vous pour bolo hi mat ki tumhe God ke bare mai kuch Pata hai #kalimata ne gale mai dekh kya pahna hai wo burai ka vinash kar rahi hai nous pic mai ….. et qu’est-ce que tu fais?