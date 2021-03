« Notre application ne sera jamais parfaite, mais si personne ne peut éliminer complètement la désinformation et les discours de haine sur Internet, nous continuons à utiliser la recherche, les experts et les technologies pour y faire face de la manière la plus complète et la plus efficace possible. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy