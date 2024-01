Plainte de « Reddy » contre « Jagan » et « Revanth »

Les équations de caste sont toujours importantes en politique et c’est pourquoi tous les grands partis tentent de couvrir toutes les castes notables tout en répartissant les postes gouvernementaux afin d’apaiser toutes les couches d’électeurs. Mais parfois, les situations et les équations sont telles qu’un chef de caste particulier obtient la majorité des postes. À Telangana, un scénario similaire est observé.

Dans une publication virale et appelant l’attention sur les réseaux sociaux, il est indiqué qu’il y a trop de Reddy dans les postes gouvernementaux et administratifs à Telangana.

Le CM, bien sûr, est Revanth Reddy, et le nouveau président du MLC et du TSPSC, Kodandaram Reddy, et Mahender Reddy sont également issus de la communauté Reddy. Même au sein du cabinet, la population de Reddy est mise en valeur avec la présence d’Uttam Kumar Reddy, Komatireddy Venkat Reddy et Ponguleti Srinivas Reddy.

D’autres postes principaux opérationnels du gouvernement, tels que celui de chef du renseignement et d’avocat général, sont également occupés respectivement par Sashidhar Reddy et Sudharshan Reddy. Le secrétaire du CM Chandrasekhar Reddy, le PA du CM Jaipal Reddy et le commissaire de police d’Hyderabad Srinivas Reddy en sont quelques autres exemples. Il y a plusieurs autres individus de Reddy qui occupent des postes élevés au sein du gouvernement du Congrès, ce qui donne à la section qui soutient le BRS une influence sur les médias sociaux pour cibler Revanth et son gouvernement.

En AP, le gouvernement YCP fait face à la même plainte de l’opposition pour avoir pourvu la plupart des postes administratifs et nommés avec des Reddys. L’opposition à Telangana soulève désormais la même plainte contre Revanth Reddy.

Mais il y a ici certaines exceptions. Le professeur Kodandarami Reddy ne peut pas être placé dans le cadre des castes car son combat pour le statut d’État Telangana est avant tout. Un point cité par les partisans du Congrès pour cette question de « Reddy » est que le Congrès est comparativement plus laïc que les autres partis régionaux, de sorte qu’il y aura des pressions et des obligations de sources multiples.

Les militants du Congrès soulignent que chaque dirigeant majeur a son mot à dire au sein du parti et que cela s’accompagne de recommandations pour divers postes. Revanth Reddy ne peut pas non plus prendre de décisions unilatérales pour maintenir les équations de caste. Le Congrès, en tant que parti collectif, devrait travailler ensemble sur cette plainte et la faute ne peut pas être entièrement imputée à Revanth Reddy, ont estimé les observateurs.

