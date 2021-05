Plainte de l’agent Orange contre des multinationales, dont Monsanto et Dow Chemical, rejetée par le tribunal français comme «  irrecevable  »

Le procès devant le tribunal français a été déposé par l’ancien journaliste franco-vietnamien Tran To Nga. Elle a accusé les entreprises – dont Monsanto et Dow Chemical – d’être coupables des blessures causées à elle, à ses enfants et à d’autres, ainsi que des dommages à l’environnement.

Cependant, l’affaire a été rejetée lundi, après que le tribunal eut déclaré qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur les activités américaines en temps de guerre au Vietnam, mettant fin à la poursuite sept ans après son dépôt.

Tran, qui a couvert le conflit, a été soutenue par des organisations non gouvernementales dans sa quête pour tenir les entreprises responsables de la fabrication de l’agent Orange et de sa fourniture à l’armée américaine. Les accusés dans le procès ont nié toute responsabilité pour les dommages causés au Vietnam, arguant qu’ils ne peuvent pas être blâmés pour la façon dont l’armée américaine a utilisé le produit chimique.

Si Tran avait réussi, l’affaire aurait créé un précédent juridique pour que des millions de victimes civiles vietnamiennes aient réclamé une indemnisation pour les effets sur la santé causés par l’exposition à l’agent Orange.

Actuellement, seuls les vétérans militaires américains, australiens et coréens qui ont été exposés au produit chimique ont reçu une indemnisation, l’Agent Orange Settlement Fund ayant payé des réclamations à 52000 anciens militaires ou à leurs survivants, pour une moyenne d’environ 3800 dollars chacun.

L’Agent Orange a été déployé à travers le Vietnam par les forces américaines de 1961 à 1971. Au cours d’une brutale campagne de guerre chimique contre les guérilleros vietnamiens, 12 millions de gallons d’herbicide ont été utilisés pour défolier l’écosystème, exposant ainsi l’ennemi et détruisant les cultures.

La Croix-Rouge du Vietnam estime qu’environ un million de personnes sont handicapées ou souffrent de problèmes de santé en raison de leur exposition au produit chimique. La dioxine, un élément hautement toxique de l’agent orange, a été associée à des malformations congénitales, des cancers et d’autres maladies mortelles.

