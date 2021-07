Plainte de la police déposée contre Kareena Kapoor Khan pour atteinte aux sentiments religieux d’une communauté

Kareena Kapoor Khan a pour la première fois endossé la casquette d’auteur pour son livre ‘Pregnancy Bible’ où elle a écrit les expériences de ses deux grossesses. Elle a récemment dévoilé le premier look de la couverture de son livre, qui, selon elle, est «le manuel ultime pour les futures mamans». Aujourd’hui, une plainte a été déposée contre Kareena pour atteinte aux sentiments religieux d’une communauté.

Un groupe chrétien a déposé une plainte contre l’acteur de « Veere Di Wedding » qui s’oppose au titre de son livre qui mentionne le mot sacré « Bible », qui a blessé les sentiments religieux de la communauté. La plainte a été déposée contre Kareena et deux autres dans la ville de Beed dans le Maharashtra.

La plainte a été déposée par le président d’Alpha Omega Christian Mahasangh, Ashish Shinde, au poste de police de Shivaji Nagar à Beed. Livres.

Selon une agence de presse de premier plan, Shinde a demandé l’enregistrement d’une affaire en vertu de la section 295-A de l’IPC (actes délibérés et malveillants, destinés à outrager les sentiments religieux de toute classe en insultant sa religion ou ses convictions religieuses) contre Kareena et les deux autres.

Pendant ce temps, un officier de police a déclaré que bien qu’ils aient reçu une plainte, aucun FIR n’avait encore été déposé.

Kareena Kapoor a lancé le livre le 9 juillet. En annonçant la nouvelle sur Instagram, l’actrice a écrit : « Je ne peux pas croire que j’aie réellement accepté d’écrire ce livre… mais le voici. Nous avons toutes nos propres expériences uniques en tant que femmes enceintes, mais il y a quelques similitudes et avec ce livre, je partage mes expériences et mes apprentissages, et j’espère que d’une certaine manière cela vous aidera dans votre cheminement vers la maternité. Porter mes deux bébés a été le moment le plus spécial de ma vie, et je suis ravie de partager ces moments et souvenirs avec vous.

Elle a également mentionné que la « Bible de la grossesse » est vérifiée et approuvée par le FOGSI, l’organisme officiel indien de gynécologues et d’obstétriciens, avec l’aide de plusieurs voix d’experts.

Kareena a déclaré que « le livre est un récit très personnel de ce que j’ai vécu à la fois physiquement et émotionnellement au cours de mes deux grossesses ». Kareena Kapoor et Saif Ali Khan sont les parents des fils Taimur Ali Khan et Jeh.