Plainte de la police déposée contre Kareena Kapoor Khan à Beed pour le titre du livre | Nouvelles des gens

New Delhi : Un groupe chrétien s’est opposé au titre d’un livre écrit par l’actrice Kareena Kapoor Khan et a déposé mercredi une plainte contre elle et deux autres personnes dans la ville de Beed, dans le Maharashtra, les accusant de blesser les sentiments religieux de la communauté, un a déclaré le responsable.

Le président d’Alpha Omega Christian Mahasangh, Ashish Shinde, a déposé la plainte au poste de police de Shivaji Nagar à Beed au sujet du livre, qui a un deuxième auteur. Dans la plainte, Shinde a fait référence au titre du livre, « Pregnancy Bible », écrit par Kareena Kapoor et Aditi Shah Bhimjani, et publié par Juggernaut Books.

Le mot sacré « Bible » a été utilisé dans le titre du livre et cela a blessé les sentiments religieux des chrétiens, a-t-il déclaré. Shinde a demandé l’enregistrement d’une affaire en vertu de la section 295-A de l’IPC (actes délibérés et malveillants, destinés à outrager les sentiments religieux de toute classe en insultant sa religion ou ses convictions religieuses) contre l’actrice et les deux autres. Un responsable de la police a confirmé avoir reçu la plainte, mais a déclaré qu’aucun FIR n’avait été déposé.

L’inspecteur en chef du poste de police de Shivaji Nagar, Sainath Thombre, a déclaré à PTI : « Nous avons reçu la plainte mais aucun cas ne peut être enregistré ici car l’incident ne s’est pas produit ici (à Beed). Je lui ai conseillé de déposer une plainte à Mumbai. » Kareena a lancé son livre le 9 juillet.

Appelant cela son troisième enfant, l’actrice de 40 ans, qui a donné naissance à son deuxième enfant, un garçon, en février de cette année, a partagé une série de publications pour promouvoir le livre sur les réseaux sociaux. Selon l’actrice, le livre est un récit personnel de ce qu’elle a vécu physiquement et émotionnellement au cours de ses deux grossesses.