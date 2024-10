Plainte de JJ Redick suite au match d’ouverture des Lakers : Pourquoi jouons-nous avec des ballons de basket flambant neufs ?

LOS ANGELES — JJ Redick veut que son équipe des Lakers tire beaucoup plus de 3 qu’il y a la saison, et pendant la moitié de leur match d’ouverture contre les Timberwolves, ils l’ont fait, en prenant 19. Le problème ? Ils n’en ont fait que deux. Pour le match, les Lakers étaient 5 sur 30 au-delà de l’arc.

On peut dire que c’est parce que c’était une nuit de repos ou, plus vraisemblablement, les Lakers ne sont pas une équipe avec d’excellents tireurs, donc ces nuits vont se produire. Redick avait une autre plainte qui, selon lui, déstabilisait son équipe : un ballon de basket tout neuf, non rodé, utilisé. Et il va en informer la ligue.

« Je vais envoyer une demande à la ligue demain pour que nous puissions jouer avec des ballons de basket usés », a déclaré Redick après le match, provoquant les rires des médias rassemblés. « Je ne sais pas pourquoi nous jouons dans de vrais matchs – je suis très sérieux – je ne sais pas pourquoi nous jouons dans de vrais matchs avec des ballons de basket flambant neufs. Quiconque a déjà touché un ballon NBA flambant neuf , c’est une sensation et un toucher différents de ceux d’un ballon de basket usé.

« Je ne m’en suis rendu compte qu’au moment d’un temps mort. Il y a eu un long rebond, je l’ai attrapé. Je me suis dit : ‘Quoi ? Pourquoi jouons-nous avec ce ballon ? Donnez aux gars l’opportunité de choisir un bon ballon de basket.’

« Vous pensez que je plaisante, je suis névrosé. »

Redick ne plaisante pas – il était un tireur d’élite en tant que joueur qui avait ses préférences quant à ce qu’il voulait dans un ballon – mais j’aimerais voir le visage des officiels de la ligue lorsque cette plainte sera déposée. Pour mémoire, le Minnesota était utilisant le même ballon et a tiré 13 sur 41 (31,7%) sur 3, pas génial mais meilleur que Los Angeles.

Les névroses de Redick ont ​​fonctionné pour les Lakers lors de la soirée d’ouverture. Il y avait beaucoup plus de mouvement dans l’offensive des Lakers cette saison et beaucoup moins de LeBron James debout en haut de la touche enfonçant le ballon dans le sol, essayant de diriger le spectacle (LeBron était beaucoup plus hors-ballon). Anthony Davis a été placé dans de bien meilleures positions pour prospérer et le résultat a été une performance dominante de 36 points et 16 rebonds où il était le meilleur joueur sur le terrain. Les Lakers se sont éloignés du tir à 3 points en seconde période car, comme Redick l’a noté après le match, ils ont réussi à réussir de bons tirs à l’intérieur – Los Angeles a marqué 72 points sur 59 tirs dans la peinture.

« La peinture était ouverte en seconde période », a déclaré Redick. « Nous avons pris, je pense, 19 3 en première mi-temps, ce qui correspond au rythme où nous voulons être pour notre moyenne de saison en termes de match complet, et nous avons eu de superbes looks. Et il y avait même quelques 3 dans la seconde mi-temps que je pensais était grande ouverte et nous ne pouvions tout simplement pas les renverser. «

Ces Lakers se sont rapprochés de la version 2022-23 qui intimidait les équipes à l’intérieur et l’ont fait jusqu’à la finale de la Conférence Ouest.

Ce n’est que l’un des 82, mais c’est un aussi bon début que Redick et les Lakers auraient pu l’espérer, contrôlant le match et éliminant une équipe des Timberwolves qui était en finale de la Conférence Ouest il y a une saison (bien qu’avec une liste différente aux endroits clés). ).

Et pensez à quel point ils seront plus beaux en jouant avec des ballons de basket cassés.