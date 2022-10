Plainfield Sud bloque Plainfield Central, 26-0 – Shaw Local

PLAINFIELD – Il aurait été facile pour l’observateur occasionnel d’étiqueter la victoire 26-0 de Plainfield South contre Plainfield Central comme une victoire laide des Cougars.

Mais pour l’entraîneur des Cougars, Bill Bicker, c’était vraiment une œuvre d’art.

“Nous avons dû revenir à la façon dont nous avons gagné des matchs de football ces dernières années”, a déclaré Bicker. «La défense retourne l’autre équipe deux ou trois fois, joue une défense étouffante, puis nous frappons un peu le ballon.

“C’est ainsi que nous avons scénarisé le jeu aujourd’hui.”

L’unité défensive de Plainfield South a en fait dépassé les attentes de Bicker, transformant Plainfield Central plus de six fois.

Les deux premiers revirements ont mené directement ou indirectement à des points Cougar.

Après que le premier entraînement de Plainfield South ait calé à l’intérieur de la ligne de 30 verges de Plainfield Central et ait entraîné un revirement dans les downs, les Cougars sont montés au tableau lorsque Jacob Russell a décroché une passe et n’a vu que de l’herbe verte devant lui pour un 32 verges. score.

“J’avais peur, car pendant Romeoville, la même chose s’est produite, et cela m’a échappé des mains”, a déclaré Russell. “Mais j’ai pu lire cela, et je l’ai compris, j’ai couru le long de la ligne de touche et j’ai marqué.”

Brian Stanton de Plainfield South se faufile pour le score contre Plainfield Central. Samedi 8 octobre 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Plainfield Central n’a pas été en mesure de se regrouper après cette mésaventure et a ensuite aggravé le problème avec un claquement bâclé trois jeux dans sa possession suivante, un que les Cougars ont récupéré à la ligne de 10 verges de Plainfield Central. Brian Stanton a alimenté depuis la ligne de 1 mètre et Plainfield South détenait une avance de 13-0 sans générer beaucoup d’attaque du tout.

“Nous savions que leur défensive était bonne”, a déclaré Bicker. «Nous savions donc que nous allions avoir besoin de revirements pour nous aider à nous positionner sur le terrain pour prendre le contrôle du match. Bravo à notre défense et à notre personnel défensif. Nous avons passé une excellente semaine cette semaine, et nous savions que nous avions passé une excellente semaine. Tant que nous traduisions cela dans le jeu, nous pensions que tout irait bien.

La défense de Plainfield South n’a pas non plus pris de pause. Plainfield Central n’a jamais lancé de match au sol, terminant avec seulement deux verges au sol en première mi-temps, et sans quelques gains positifs en fin de match, il aurait terminé avec des verges au sol négatives pour le match.

Et lorsque les Cougars ne faisaient pas de jeux pour un métrage négatif, ils obtenaient plus de revirements. Plainfield South a ajouté un échappé récupéré avant la pause et des interceptions de Russell et Stanton pour les mettre sur la bonne voie vers un jeu blanc.

“Nous avons trouvé notre identité défensivement, et nous avons l’impression d’atteindre un sommet”, a déclaré Bicker.

La défensive de Plainfield Central s’aligne contre Plainfield South. Samedi 8 octobre 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Plainfield South a étendu son avantage avec une paire de passes de touché de Connor Folliard à Caden Pierceall. Le premier était un catch and carry de 46 verges juste avant la mi-temps, et le second de 15 verges au quatrième quart pour régler complètement le résultat si ce n’était déjà fait.

Stanton a terminé avec 104 verges au sol, mais a dû travailler pour atteindre la marque du siècle, n’y parvenant qu’à sa 26e et dernière course de la journée.

Cette victoire a permis à Plainfield South de contrôler fermement la course Southwest Prairie East, les faisant passer à 4-3 au total et à un impeccable 3-0 en jeu divisionnaire. Mais Bicker s’empresse de souligner que les choses sont loin d’être réglées en ce qui concerne la possibilité pour les Cougars de remporter une couronne de conférence.

“Nous devons continuer à le prendre semaine après semaine”, a déclaré Bicker. “Mais il est bon de savoir que si nous continuons à nous occuper de nos affaires, nous devrions toujours être en bonne forme.”

Bien que la perte ait probablement anéanti toutes les chances que Plainfield Central avait de défendre son titre SPC East il y a un an, tout n’est pas perdu pour les Wildcats. La défaite les a ramenés à 3-4 cette saison, mais leurs deux adversaires restants (Romeoville et Joliet Central) sont un total de 1-13 sur l’année, et il semble plus que plausible que Plainfield Central puisse atteindre le plateau des cinq victoires. .