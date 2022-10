Plainfield South résiste à Joliet West et remporte le titre de Southwest Prairie East – Shaw Local

JOLIET — Quelque chose devait céder.

Joliet West a participé au match de la conférence Southwest Prairie de vendredi soir contre Plainfield South avec une fiche globale de 4-4 et une fiche de 3-1 dans la conférence. Une victoire rendrait les éliminatoires des Tigers éligibles et assurerait une égalité avec les Cougars pour le titre de conférence.

Plainfield South, quant à lui, est entré avec un dossier de 5-3, dont 4-0 dans la conférence. Une victoire signifierait un titre de conférence absolu et une bien meilleure tête de série dans les séries éliminatoires à venir.

C’était une bagarre dès le début, mais finalement ce sont les équipes spéciales du Sud qui ont fait la différence. Les Cougars ont renvoyé deux coups d’envoi pour des touchés et ont résisté aux Tigers, 28-26, pour remporter le titre du SPC Est, et ont également bloqué un point supplémentaire après un touché des Tigers.

“Nous sommes très fiers de nos équipes spéciales”, a déclaré l’entraîneur de South Bill Bicker. “Nous passons 30 minutes dessus chaque jour à l’entraînement, car nous savons à quel point ils sont importants. Et ils sont venus gros pour nous ce soir.

«Nous savions en entrant que cela allait être une bataille. C’est un jeu de rivalité, et nous visons tous les deux le titre de conférence. Ils essayaient de se qualifier pour les séries éliminatoires, donc c’était un match intense.

Joliet West a tenu South à un trois-and-out sur la possession d’ouverture du match, puis Dylan Pongrazio des Tigers a bloqué le botté de dégagement et récupéré au South 5. Le quart-arrière Carl Bew s’est faufilé depuis le 1, et West a réclamé un rapide 7- 0 avance.

Aucune des deux attaques n’a fait grand-chose pendant le reste du premier quart-temps, mais South a pris feu au deuxième. Le quart-arrière Connor Folliard a frappé Amarri Ford derrière la défense Ouest, et Ford a dépassé la défense Tiger pour un touché de 60 verges pour égaliser le match. Après un botté de dégagement de l’Ouest, le combo s’est reconnecté, cette fois à 4 mètres, et les Cougars ont pris une avance de 14-7.

“Ils complotaient pour arrêter Brian [Stanton] et le jeu de course, ce qui m’a ouvert des opportunités de faire de gros jeux », a déclaré Ford. « Je mets tout ce que j’ai dans le jeu pour mes coéquipiers, et ils font la même chose pour moi.

« Nous savions que nous pouvions [win the conference title].”

Carl Bew (1) de Joliet West tente de décrocher un premier essai contre Plainfield South le vendredi 21 octobre 2022 à Plainfield. (Dean Reid pour Shaw Media) (Dean Reid pour Shaw Media)

Joshua Cygan de South a récupéré son deuxième échappé de la première mi-temps, mais Jarrett DelRose de West a répliqué avec une interception qu’il est revenu aux 48 des Tigers. Une fois de plus, Bew s’est faufilé à 1 mètre après avoir frappé Parker Schwarting pour des gains de 16 et 15 mètres. sur le drive, égalant le score à 14.

L’égalité n’a pas duré longtemps, car Sebastian Thomas de South a saisi un coup d’envoi squibbé au 31, a tourné le coin et a couru 69 verges pour un touché pour donner aux Cougars une avance de 21-14, qu’ils ont prise à la mi-temps. La défense Cougar a résisté à un entraînement tardif vers l’Ouest qui a vu une passe incomplète sur le quatrième et le deuxième du 5 à l’expiration du temps imparti.

“Nous avons très bien lancé le ballon, surtout en première mi-temps”, a déclaré Bicker. « Connor Folliard a fait de superbes lancers, et Amarri Ford, Caden Pierceall, Jamie Lawrenece et Sebastian Thomas ont tous fait de gros jeux. Défensivement, Josh Cygan a fait de gros jeux et Zach Gray était un monstre.

West a ouvert le troisième quart avec un entraînement de 80 verges, culminant avec une course de touché de 6 verges par Jovon Johnson, mais Liam Drapeau de South a bloqué le coup de pied supplémentaire pour préserver l’avance Cougar à 21-20. Brian Stanton a ensuite renvoyé le coup d’envoi qui a suivi 82 verges pour un touché pour mettre South devant 28-20.

“Lors de ce retour de coup de pied, j’ai juste ramassé le ballon, j’ai vu une ouverture et j’ai couru”, a déclaré Stanton. «J’ai fait confiance à ce que j’ai vu et j’ai fait confiance à mes coéquipiers pour faire les blocages.

«Ils m’ont beaucoup influencé, mais j’aime voir mes coéquipiers sortir et faire de gros jeux. Nous sommes prêts pour la deuxième saison.

West a pu profiter d’interférences de passes consécutives et de sanctions pour faute personnelle sur South au début du quatrième quart, et a terminé le trajet avec une course de 12 verges de Dante Morrow, Jr. La passe de conversion à deux points était incomplète. , et les Tigers traînaient, 28-26 avec 10:19 à jouer.

La défense des Tigers a forcé un botté de dégagement, mais Dakota Kovach du Sud a lancé le coup de pied à l’Ouest 19 avec 7:40 à jouer. La défense des Cougars a tenu et forcé un botté de dégagement, prenant le relais à son propre 42 avec 4:57 à faire.

West a semblé limoger Folliard mais a été sifflé pour un masque facial pour maintenir le lecteur en vie. Puis sur les troisième et 7, Stanton a couru pour un gain de 11 verges pour un autre Cougar premier essai au 34 des Tigers avec 3:03 à faire.

South a réussi à obtenir un autre premier essai et à manquer le temps pour le titre de conférence.

Après avoir été embouteillé à hauteur de neuf courses pour 0 verges au cours des trois premiers quarts, Stanton a porté six fois pour 37 au quatrième quart lorsque les Cougars en avaient le plus besoin. Folliard a terminé avec 188 verges et deux touchés dans les airs, Ford captant sept passes pour 131 verges et les deux scores.

Joliet West a terminé 4-5 et a raté de peu les séries éliminatoires lors de la première saison de l’entraîneur Dan Tito.

“Plainfield South a très bien joué ce soir, et félicitations à eux et à l’entraîneur Bicker pour avoir remporté la conférence”, a déclaré Tito. « Je suis très fier de nos joueurs, en particulier du leadership de nos seniors.

“Nos joueurs ont fait un grand pas en avant dans l’amélioration de la culture et de l’image du football de Joliet West, et j’ai la chance d’être leur entraîneur. Nous sommes très excités pour l’année prochaine et notre brillant avenir.