Plainfield South High School embauche quatre nouveaux directeurs adjoints – Shaw Local

Plainfield South High School compte quatre nouveaux directeurs adjoints pour l’année scolaire 2022-23.

Lisa Smith est la nouvelle directrice adjointe pour le programme et l’enseignement, Bill Bicker est le nouveau directeur adjoint pour l’assiduité et la discipline, Karla Ortiz est la nouvelle directrice adjointe pour les services aux étudiants et Mike Philipps est le nouveau directeur adjoint pour l’éducation spéciale.

Smith a récemment occupé le poste de directeur adjoint pour l’assiduité, la discipline et les opérations de construction. Elle est un vétéran de l’éducation de 24 ans et a commencé à Plainfield South lors de son ouverture en 2001. Smith a également enseigné l’enseignement commercial.

Bicker a récemment occupé le poste de doyen des étudiants à Plainfield South. Il est un vétéran de l’éducation de 22 ans et a enseigné dans plusieurs districts différents. Bicker est arrivé à Plainfield South en 2016 en tant qu’entraîneur-chef de football et professeur d’anglais.

Ortiz est un vétéran de l’éducation de 17 ans. Elle a passé les 16 dernières années en tant que conseillère à la Plainfield North High School. Il a également été conseiller à Lincoln-Way East pendant un an.

Philipps est un vétéran de l’éducation de 15 ans qui a enseigné dans des classes d’éducation générale et spécialisée. Il a été directeur adjoint des services aux étudiants à l’école secondaire Bolingbrook pendant six ans avant de venir à Plainfield South.