Plainfield Park District embauche un nouveau directeur des loisirs et des installations – Shaw Local

Plainfield Park District a récemment annoncé l’embauche d’Andrea Juricic en tant que nouvelle directrice des loisirs et des installations.

Juricic arrive à Plainfield après avoir travaillé comme surintendant des loisirs au DeKalb Park District pendant deux ans. Elle était responsable de l’administration et de la direction de toutes les opérations au sein du service des loisirs, supervisant les efforts de programmation dans les loisirs, les sports aquatiques et les événements spéciaux pour tous les âges et groupes d’intérêt.

Avant de travailler à DeKalb, Juricic a été superviseur des installations pour le district d’Elmhurst Park de 2018 à 2021 et superviseur des variétés et des sports pour le district de Glenview Park de 2012 à 2018.

Elle est diplômée de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign en 2011 avec un baccalauréat en loisirs, sports et tourisme.