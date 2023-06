Plainfield Park District embauche un directeur des loisirs pour les sports – Shaw Local

Plainfield Park District a annoncé l’embauche de Brad Keene en tant que nouveau directeur des loisirs pour l’athlétisme.

Keene a 18 ans d’expérience dans les parcs et les loisirs, ayant occupé divers postes dans les districts de Bartlett, Wheaton et Woodridge Park. Dans ces postes, il était responsable de la planification, de la budgétisation, de l’organisation, de la publicité, de la dotation en personnel, de la programmation et de la sécurité de tous les programmes assignés, selon un communiqué de presse du district du parc.

Il est diplômé de l’Université Aurora avec un baccalauréat en administration des loisirs. Il vit à Roméoville et est un passionné de sport.