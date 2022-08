Plainfield North sort tôt, souvent dans une victoire de 54-14 contre Plainfield East – Shaw Local

PLAINFIELD – Il n’a pas fallu longtemps à Plainfield North pour donner le ton lors d’une victoire 54-14 contre l’hôte Plainfield East lors de la bataille annuelle pour la 119e rue.

Gerald Floyd de North a limogé le quart-arrière de l’Est Brandon Parades lors du premier jeu de mêlée, et ce sont tous les Tigers après cela. Est a dû lancer sa première possession, donnant à Nord le ballon à son propre 42.

Demir Ashiru de North s’est connecté avec Braxton Bartz pour un gain de 18 verges, puis a passé 8 verges supplémentaires à Sean Schlanser. Après qu’Ashiru ait gardé le ballon pendant des courses de 8 et 9 mètres et une course de 2 mètres de John St. Clair, Ashiru a trouvé Bartz dans la zone des buts à 9 mètres. Le coup de pied de St. Clair a porté le score à 7-0.

La défense Tiger a forcé un autre trois-et-out, mais cette fois Nik Cardillo a bloqué le botté de dégagement et l’a récupéré à l’Est 10. Le quatrième et le 8, Ashiru a frappé Schlanser, qui a fait une prise de plongée et est resté dans les limites pour un 8- yard TD et une avance de 14-0 avec 4:22 encore à jouer au premier quart.

Sean Schlanser et Gerald Floyd de Plainfield North célèbrent un touché lors d’un match contre Plainfield East vendredi à Plainfield East. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

“C’était bien que la défense donne le ton”, a déclaré Ashiru. “Lorsque vous n’avez qu’environ 10 mètres à parcourir, il est beaucoup plus facile de marquer.

« Moi et les récepteurs travaillons depuis le printemps. Ils connaissent les itinéraires et je sais où ils vont être.

Logan Rooney de North a récupéré un échappé à l’East 20, préparant le terrain pour un TD de 11 verges par St. Clair en quatrième et 1 pour une avance de 21-0 avec 2:20 à faire dans le premier.

“C’était comme la loi de Murphy”, a déclaré l’entraîneur de l’Est Brad Kunz. « Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous n’avons pas eu une foule aussi bruyante ici. C’était génial de les entendre, mais nous n’avons pas entendu quelques appels sur la ligne de mêlée et avons fait glisser la protection dans le mauvais sens. Ensuite, nous avons eu un botté de dégagement bloqué, puis un échappé. C’était une sorte d’avalanche. »

La tempête s’est poursuivie au deuxième trimestre.

Après une interception de Jason O’Boye de North, Austin McCombs a marqué sur une course de 5 verges. Un sac et un échappé forcé par Anthony Galino de North, qui a été récupéré par Rooney, a mis en place un sneak de 1 mètre par Ashiru, qui a terminé avec 82 mètres sur 8 passes sur 10 et a couru six fois pour 78 mètres et un score.

Brandon Parades de Plainfield East lance le ballon contre Plainfield North vendredi à Plainfield East. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Est a pu conduire vers le Nord 30 avant de le retourner sur les bas, seulement pour voir St. Clair (13 courses, 128 verges) prendre le premier jeu 70 verges pour un score. McCombs a ajouté un touché de 6 verges plus tard au deuxième quart pour donner à North une avance de 48-0 à la mi-temps.

“Nous avons bien joué”, a déclaré l’entraîneur du Nord, Anthony Imbordino. « La défensive a donné le ton et a donné à l’offensive un terrain court. Notre ligne offensive a fait un excellent travail. Demir est un quart-arrière très discret, mais les gens sauront qui il est bien assez tôt. Il le lance sur un sou et est un grand athlète.

East a réussi à marquer deux points en seconde période, l’un sur 1 mètre couru par Armani McFerren après un échappé de North, et l’autre sur 58 mètres par Quinn Callaghan.

“Nos enfants n’ont pas abandonné”, a déclaré Kunz. “C’était bien de nous voir marquer quelques points après la mi-temps. Nous sommes meilleurs que ce que nous avons montré ce soir, et ces enfants continueront de s’améliorer. J’ai hâte de voir l’amélioration de la semaine 1 à la semaine 2. »