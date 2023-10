Plainfield North semble fort au tournoi SPC – Shaw Local

PLAINFIELD – Le tournoi de tennis féminin de la Southwest Prairie Conference a débuté mercredi et Plainfield North s’est inscrit au match de championnat de tous les doubles sauf le premier et le quatrième.

En simple, Jessica Kovalcik de North affrontera Savannah Millard d’Oswego pour le championnat au premier rang, tandis que Sophia Baltz de Joliet Township affrontera Alice Rodney de Plainfield East pour la troisième place.

Au n°2, Belle Wang de North affrontera Samantha Stevens d’Oswego East pour le titre, tandis que Mel Imbronjev d’Oswego affrontera Avery Michels de West Aurora pour la troisième.

Au n ° 3, Ava Fleming de North affrontera Grace Brown de West Aurora pour le titre, tandis qu’Arianna Gashi de Plainfield Central et Leah Villagomez de Joliet Township joueront pour la troisième.

Invitation au tennis de Plainfield Nord Alexandra Valadez, de Plainfield Central, renvoie un tir lors de son match de double au tournoi de la Conférence Southwest Prairie. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Media)

En double, Jill Patel et Mia Malczyk de West Aurora affronteront Kelly Michele et Alexandra Valdez de Plainfield Central pour le championnat. Thea Salcedo et Mackenzie McEwan de North affronteront Elizabeth Bigus et Emi Busuioc d’Oswego East pour la troisième place.

Au n ° 2, Addison Conrad et Addison Dell’Aquila de North affronteront Hannah Linko et Rebecca Linko de Plainfield Central pour le titre, tandis que Krista Majmundar et Aubrey Roberts d’Oswego East affronteront Taylor Yackley et Scarlett Lane d’Oswego pour la troisième.

Au n°3, le match pour le titre opposera Riley McLellan et Pahal Mehra de North contre Erin Walko et Ava Taviani d’Oswego East. Hadleigh Bedwell et Lindsey Klock de West Aurora affronteront Megan Cervelli et Ellianna Gashi de Plainfield Central pour la troisième place.

Au n ° 4, Addison Hunter et Bella Cyrkiel de Minooka affronteront Amanda Simpson et Alyssa Fowler de West Aurora pour le titre, tandis qu’Emily Dillingham et Lindsay Neufeld de Plainfield Central joueront Emily Judd et Aurora Thorson de Plainfield South pour la troisième.