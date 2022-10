Plainfield North reprend son air fanfaron au bon moment – ​​Shaw Local

Plainfield North a traversé les six premiers matchs de la saison avec un sentiment de confiance surabondant qui lui a permis de battre ses adversaires 218-38.

Mais il manquait quelque chose pour les trois premiers quarts du match de vendredi soir contre Minooka, et tout le monde pouvait le sentir.

“Nous sommes sortis un peu à plat, c’est sûr”, a déclaré l’entraîneur de Plainfield North, Anthony Imbordino. “Même dans le vestiaire, c’était un peu comme ça aussi.”

Cette incapacité à se synchroniser s’est prolongée jusqu’au quatrième quart, où un rare chiffre d’affaires juste à l’intérieur de la barre des huit minutes a conduit Plainfield North à perdre deux points et à perdre son rythme offensivement – ​​deux expériences qu’ils n’avaient pas eues beaucoup cette saison.

La communication simple est ce qui a renversé la vapeur.

“Nous venons de parler et de comprendre certaines choses”, a déclaré le quart-arrière de Plainfield North Demir Ashiru. “Nous venons de parler de tous nos problèmes en marge, et vous avez vu lors de ce dernier trajet que personne ne peut nous arrêter, et nous avons fait ce que nous voulions faire.”

Forçant un botté de dégagement rapide après le revirement qui s’est transformé en une sécurité pour les Tigers pour réduire l’avance de Minooka à 21-9, les Tigers ont ensuite dévalé le terrain et marqué. Le résultat semblait toujours inquiétant pour Plainfield North, mais un énorme échappé forcé avec un peu moins de deux minutes à jouer leur a permis de récupérer le ballon avec un terrain court et plus qu’assez de temps pour qu’Ashiru et son éventail vertigineux de receveurs larges remportent une victoire. le feu.

Ashiru a à peine eu besoin d’une minute pour concevoir le lecteur gagnant.

“Nous sommes juste sortis et avons cru en nous-mêmes”, a déclaré Ashiru. “Et c’est la morale de l’histoire.”

Les prochains hommes continuent de livrer pour Lockport

L’entraîneur vétéran de Lockport, George Czart, connaît la valeur de cultiver un groupe profond de joueurs qui peuvent contribuer en cas de besoin.

Ainsi, lorsque les Porters étaient sans partants secondaires réguliers Troy Mutz et Joey Manzo en raison d’une blessure, la perspective de pousser des joueurs largement non testés dans ces rôles contre le groupe de récepteurs larges profonds et talentueux de Bolingbrook, il aurait été facile pour la panique de le régler.

Mais les porteurs se sont simplement appuyés sur les hommes suivants en ligne. Shane Kozak et Drew Gallagher sont intervenus avec des efforts monstres pour garder les Raiders quelque peu sous contrôle lors d’une victoire palpitante 33-32.

Danny Stephens est un autre joueur secondaire qui a lentement vu son rôle s’étendre, et il est revenu une fois de plus dans l’embrayage en récupérant un coup de pied en jeu avec moins de deux minutes à jouer. Lockport a marché sur le terrain après cette récupération pour le score gagnant.

Performance défensive offensive clairement dans le passé de Minooka

La jeune unité défensive de Minooka semblait déconcertée par une défaite humiliante de 49-21 contre Bolingbrook au cours de la première semaine de la saison.

Mais l’unité a grandi assez rapidement, et malgré une défaite de 22-21 contre Plainfield North lors de la semaine 7, elle est devenue un groupe sur lequel les Indiens devraient pouvoir compter pour aller de l’avant.

Minooka a clôturé à Plainfield North pendant une grande partie du match vendredi, se fanant finalement à la fin quand c’est un groupe surmené qui a dû essayer de conjurer les Tigers en plein essor.

Le flétrissement était compréhensible, surtout compte tenu de la charge de travail de l’unité au cours d’une première mi-temps étrange. Les jeux de but de Minooka sont tous venus sur des disques courts et rapides.

«La défense était là-bas pendant 44 jeux en première mi-temps, et nous en avons eu neuf [offensive plays]”, a déclaré l’entraîneur de Minooka, Matt Harding. “C’est toujours un crédit à l’attaque, frapper ces jeux et augmenter l’avance, mais c’était beaucoup de temps pour que la défense soit là-bas.”

Plus de records pour Reed-Custer

Reed-Custer a établi un record du programme pour les points marqués dans un match avec 73 lors d’une victoire contre Streator vendredi.

C’est la troisième fois cette saison que Reed-Custer rétablit la marque après avoir marqué 67 contre Elmwood Park lors du premier match de la saison, puis 68 contre Manteno lors de la semaine 4.

Les Comets ont également la marque de pointage d’une seule saison pour les points marqués dans leur ligne de mire.

Reed-Custer a déjà marqué 418 points avec deux matchs de saison régulière à jouer et au moins un match éliminatoire. Considérant que les Comets affichent actuellement une moyenne d’un peu moins de 60 points par match, le record de 503 points marqués devrait presque certainement tomber.