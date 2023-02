Plainfield North en ligne pour une victoire en séries éliminatoires de football – Shaw Local

La façon dont le football de Plainfield North a fait avancer les choses lors de la victoire 47-7 de vendredi soir sur Joliet West a été impressionnante sur plusieurs fronts.

Les Tigers (7-2) forment une solide équipe défensive. À Ari Ekowa, ils ont un joueur de ligne défensif puissant et rapide comme l’éclair. Will Stoll et JJ Frey forment un aussi bon tandem de secondeurs que nous avons dans la région.

Ensuite, il y a Kevin Block, qui est collé comme cornerback de couverture. Il a empêché Joliet West de frapper la balle en profondeur à Johnny Holman, a intercepté une passe et a failli en avoir une autre.

Alex Vonch a capté 11 passes pour West en partie parce qu’il a passé une bonne soirée et en partie parce que West a lancé dans sa direction à maintes reprises, loin du côté du terrain de Block.

En attaque, pendant ce temps, North est explosif. Tyler Hoosman et Dillon McCarthy sont capables de briser de longues courses à tout moment. Carlos Baggett, le plus rapide des Tigers, s’est absenté vendredi en raison d’une blessure à l’orteil. L’entraîneur Tim Kane a déclaré que son retour pour les séries éliminatoires est incertain, mais même en son absence, North a des armes pour le porteur de ballon.

Le quart-arrière Brady Miller a continué de s’améliorer au fil de la saison. Connor Peplow est un n ° 1 de qualité dans un corps de réception en profondeur.

Si la ligne offensive des Tigers joue aussi bien en séries qu’elle l’a fait vendredi soir, North sera très difficile à éliminer.

Tout commence à 13 h samedi (les heures de jeu citées ici sont des compliments de notre bon ami “Edgy Tim” O’Halloran – les heures et dates officielles des matchs du premier tour seront publiées lundi par l’IHSA) lorsque Highland Park (7- 2), la 17e tête de série de la classe 7A, visite le n ° 16 Nord (7-2).

Les Tigers organisent un match éliminatoire pour la première fois, et il n’y a aucune bonne raison de croire qu’ils n’obtiendront pas leur première victoire en séries éliminatoires.

Les pertes du Nord ont été de 12-0 contre Oswego et de 21-14 contre Oswego East. Aussi bons que soient les Oswegos, je ne suis pas sûr que ces résultats ne seraient pas inversés si ces matchs avaient été joués maintenant, alors que les Tigers jouent leur meilleur football.

Bradley, invaincu, tête de série n ° 1 de la classe 7A et vainqueur de Bolingbrook et de Lincoln-Way East, parmi tant d’autres, accueillerait North au deuxième tour. Ça pourrait être un dandy, mais la première chose est la première.

Highland Park est membre de la Central Suburban North Conference, qui, comme la Southwest Prairie, n’était pas une ligue trop forte cette saison. Les Giants ont une moyenne de 32,1 points tout en accordant 16,4. North a une moyenne de 38 et accorde 8,3, le seul touché que Joliet West a marqué étant le seul touché qu’il a autorisé au cours des quatre derniers matchs.

Outre North, j’aime vraiment nos chances d’avoir des équipes de deuxième tour à Lemont, Lincoln-Way East, Wilmington, Morris et Lincoln-Way Central. Si Lincoln-Way West gagne à East St. Louis, ce serait un choc. Nos équipes peuvent livrer une bonne bataille dans le Lockport à St. Charles East, Joliet West à Oswego et Coal City aux matchs Gênes-Kingston, mais si l’une d’entre elles gagne, ce serait de toute façon considéré comme une surprise mineure.

Lemont (9-0), la tête de série no 1 de la classe 6A, accueillera la no 16 Oak Forest (5-4), que les Indiens ont déjà battue, 34-0, à 19 heures vendredi. Lincoln-Way East (7-2), n ° 19 dans la tranche chargée de la classe 8A, obtient probablement une pause en se rendant au n ° 14 Chicago Taft (8-1), date et heure à annoncer.

Wilmington (9-0), n ° 4 de la classe 3A, divertira le n ° 13 Corliss (6-3) à 19 h vendredi. Corliss a disputé une compétition plus importante mais a perdu 53-0 contre Rochelle et 48-22 contre Reavis. Morris (7-2) est une tête de série n ° 3 de la classe 5A et accueillera la n ° 14 Marion (5-4) à 16 h samedi.

Ensuite, il y a Lincoln-Way Central (6-3), qui vient de subir une défaite contre Metea Valley qui a empêché les Knights, la tête de série n ° 19 de la classe 7A, d’un match à domicile au premier tour. Au lieu de cela, ils se rendent au n ° 14 Reavis (7-2) à 19 heures vendredi. Une chose que nous savons à propos de Reavis, c’est que les Rams ont combattu Lemont jusqu’au fil avant de tomber, 28-25.

Lockport (6-3), n ° 27 de la classe 8A, pourrait se passer du quart-arrière régulier Ben Davis, qui a été malade, et affrontera l’une des nombreuses équipes de haute qualité de la classe 8A lorsqu’elle se rendra au n ° 1. 6 St. Charles Est (9-0) à 19 h vendredi. Joliet West (6-3), n ° 28 de la classe 8A, sera au n ° 5 Oswego (9-0) à 19 h vendredi. Les Panthers ont battu les Tigers, 7-3, plus tôt cette saison.

Tout ce que Lincoln-Way West (5-4) peut faire en tant que tête de série n ° 31 de la classe 7A est de tirer son meilleur coup contre le n ° 2 East St. Louis (9-0) lors du match de samedi à 14 heures. J’ai vu East St. Louis lors de l’ouverture de la saison contre Providence, et cette équipe fait peur. Bien sûr, tant que vous n’avez pas joué au jeu, vous ne pouvez jamais être certain de ce qui peut arriver.

• Dick Goss peut être joint à dgoss@shawmedia.com.