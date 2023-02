Plainfield North commence vite, retient les Bengals – Shaw Local

PLAINFIELD – Une équipe a dominé la première mi-temps et l’autre a contrôlé la seconde mi-temps. C’était le scénario de l’affrontement de vendredi entre les rivaux Plainfield North et Plainfield East lors des débuts de leurs nouveaux entraîneurs-chefs, Anthony Imbordino avec les Tigers et Brad Kunz avec les Bengals.

Après que North ait augmenté de 28-0 à la mi-temps, East a marqué les 20 points suivants pour ajouter un peu de drame, mais les hôtes Tigers ont répondu avec leur propre score tardif pour conclure une victoire 35-20, qui était leur sixième consécutive en les séries.

Marcellus Moore a marqué trois touchés et a représenté 195 verges d’attaque totale, Nate Simpson s’est précipité pour 138 verges en 29 courses et Adam Smith est allé 9 en 15 pour 170 verges et deux passes de touché à Moore tout en courant pour un autre score.

“Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées et nous avons très bien commencé et j’espère que cela donne le ton pour la saison”, a déclaré Moore.

Le nouvel entraîneur-chef de North a non seulement aimé le départ rapide de son équipe, mais aussi la façon dont ils ont terminé.

“Nous avons vu un peu d’adversité, ce qui est bien d’avoir la semaine 1, et nous avons riposté et cela aurait pu aller dans un ou deux sens”, a déclaré Imbordino. “Plainfield East a fait un sacré travail en ripostant et leurs entraîneurs ont fait de bons ajustements en seconde période.”

East a subi un coup dur au début lorsque l’un de ses meilleurs joueurs, Brian Tape, est parti avec une blessure. Et puis à peine 3:03, les Tigers ont obtenu leur premier score sur un balayage de 19 verges par Moore (5-129 en réception, 6-66 en course).

North a pris une avance de 14-0 avec 10:24 à faire au deuxième quart lorsque Smith s’est faufilé à deux mètres. Avec 6:10 à faire dans ce quart-temps, il a lancé une passe TD de 3 verges à Moore, puis la paire s’est connectée sur une frappe de 75 verges avec 1:13 à faire avant la pause.

“Je dois le donner à ma ligne car ils m’ont pratiquement protégé pendant tout le match”, a déclaré Smith. “Nous avons fait un excellent travail en première mi-temps, mais nous devons continuer tout au long de la seconde mi-temps.”

East est entré au tableau 1:18 après la pause lorsque Taven Washington a capté un échappé et l’a pris trois mètres pour un score. Les Bengals se sont rapprochés à 28-20 en moins de trois minutes au quatrième quart sur une passe de 17 verges de Joey Morgan (12 en 25, 166 verges) à Connor Bright (réception de 5-68) et un 12 verges à Aiden Tonarelli (4-80).

Les Tigers ont finalement conclu les choses avec une course de 21 verges de Joshua Stiffend avec 1:24 à jouer. Et bien qu’il n’ait pas marqué, Simpson a largement contribué au succès de North.

“Ils sont revenus et c’est une leçon d’apprentissage”, a déclaré Simpson. “Mais nous nous sommes battus quand c’était important et notre ligne a poussé et j’ai baissé la tête et obtenu les verges dont nous avions besoin.”

Le nouvel entraîneur des Bengals a certainement aimé le courage dont son équipe a fait preuve.

“Lorsque vous perdez l’un de vos meilleurs joueurs, cela vous affecte”, a déclaré Kunz. «Mais nous avons en quelque sorte pris le coup et répondu à cela. Quand nous sommes sortis en deuxième mi-temps, nous n’allions pas abandonner et nous nous sommes battus et étions prêts et je pense que nous avons beaucoup grandi dans cette seconde mi-temps.