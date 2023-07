Plainfield nomme un nouveau superviseur des événements des parcs – Shaw Local

Le Quartier du parc de Plainfield a annoncé l’embauche de Kendall Casagrande en tant que nouveau superviseur des loisirs pour les événements spéciaux.

Casagrande arrive à Plainfield après avoir occupé divers postes au Channahon Park District au cours des huit dernières années. Elle a servi de remplaçante pour des événements spéciaux et préscolaires tout en travaillant comme préposée à la fête d’anniversaire, dans les concessions de piscine et en tant que personnel d’attente / boissons au parcours de golf Heritage Bluffs.

Casagrande, un résident de Plainfield, a également une expérience des parcs et des loisirs en tant que superviseur des loisirs supervisant les programmes pour la petite enfance et les adultes au Lan-Oak Park District à Lansing. Son expérience de stagiaire comprend des séjours avec le Quartier du parc Joliet et Joliet Slammers équipe de baseball des ligues mineures.

Elle est diplômée de l’Université d’État de l’Illinois avec un baccalauréat en administration des loisirs et des parcs, avec un accent sur la gestion des loisirs. Elle aime lire, faire de la randonnée et passer du temps avec ses animaux de compagnie.