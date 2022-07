Plainfield lance un site Web pour recueillir des commentaires sur le plan de transport – Shaw Local

Plainfield met à jour son plan de transport et de mobilité et sollicite les commentaires du public. Le nouveau plan 2022 tiendra compte de tous les modes de transport, y compris les piétons, les véhicules, les vélos et les transports en commun, en mettant l’accent sur l’inclusion des commentaires du public dans l’identification des projets prioritaires.

Les principales mises à jour du nouveau plan incluent des logements pour les bornes de recharge des véhicules électriques et les véhicules autonomes, ainsi que l’intégration des plans de transport régionaux du CMAP et des comtés environnants.

Dans le cadre de ce plan, Plainfield a lancé un nouveau site Web, plainfieldtransportation.com, pour aider à recueillir les commentaires de la communauté. Lors de la visite du site, les résidents peuvent prendre enquêtes et partager des idées d’améliorations qu’ils aimeraient voir sur une carte interactive de Plainfield.

Les représentants du village participeront également à plusieurs événements communautaires à venir pour recueillir des commentaires. Partagez vos commentaires lors des événements suivants en visitant le stand de transport de Plainfield lors de la soirée nationale, Settler’s Park, à 17 h le 2 août.

Le plan de transport et de mobilité de Plainfield est dirigé et géré par le village de Plainfield avec des consultants de Baxter & Woodman Inc. pour la planification globale des transports et de Teska Associates, Inc. pour la planification du transport des piétons et des vélos.

Pour plus d’informations, contactez Scott Threewitt ou Randy Jessen du service des travaux publics de Plainfield au 815-436-3577.