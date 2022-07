Plainfield Fest donne aux visiteurs un avant-goût du centre-ville avec de la nourriture et de la musique – Shaw Local

PLAINFIELD – Alors que le premier jour de Plainfield Fest a été assailli par la pluie, le festival battait son plein samedi avec un temps humide mais clair alors que des centaines de personnes se déplaçaient vers le centre-ville pour écouter de la musique en direct, des food trucks et des divertissements en famille.

Jane Pransky, de Plainfield, a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle venait aux trois jours Fête de Plainfield, qui a débuté vendredi soir. Elle a dit qu’elle aime visiter l’événement chaque année pour voir toutes les personnes qui viennent voir les vendeurs qui emballent le centre-ville.

“C’est marrant. Les gens sont sympathiques », a déclaré Pransky.

Robert Rovito, chef et propriétaire du restaurant italien Capri Sogno, a déclaré que de nombreux festivaliers venaient de l’extérieur de Plainfield, donc le week-end est même un changement pour eux de découvrir ce que le centre-ville a à offrir, comme son établissement au 24102 Lockport Street.

“Je rencontre des gens qui ne sont jamais venus ici”, a déclaré Rovito, ajoutant que l’événement donne à son entreprise une visibilité.

Plainfield Fire Lt. Brandon Vainowski remet un badge autocollant à Jack Muehlbauer le samedi 16 juillet 2022, lors du Plainfield Fest, au centre-ville de Plainfield (Adam Jomant pour Shaw Media)

La nouveauté du festival cette année était un espace familial désigné pour les enfants et leurs parents, a déclaré Vitella Barnes, assistante exécutive de la Chambre de commerce de la région de Plainfield Shorewood. La chambre travaille avec la Plainfield Riverfront Foundation pour accueillir le festival.

Barnes a déclaré que dans la zone familiale, les enfants de moins de 18 ans et accompagnés d’un adulte peuvent écouter la musique en direct de groupes. Les groupes jouant au festival cette année incluent AD3 Acoustic Trio, School of Rock, 7th Heaven et Common Allies.

“Tout le monde est le bienvenu cette année”, a déclaré Barnes.

L’une des activités les plus remarquables du festival est le tournoi Midwest Bags de renommée nationale.

Le festival est sans carnaval depuis plusieurs années, dont cette année. Barnes a déclaré qu’à cause de cela, le festival a proposé un zoo pour enfants, des promenades à poney, des artistes de ballons et de la peinture faciale pour le rendre attrayant pour les enfants.

« Nous espérons qu’à l’avenir nous ramènerons le carnaval. Nous y travaillons », a déclaré Barnes.

Yara Uzbey se fait peindre le visage lors du Plainfield Fest le samedi 16 juillet 2022, Downtown Plainfield (Adam Jomant pour Shaw Media)

Dwight Clowers, de Plainfield, a déclaré qu’il avait déjà assisté au Plainfield Fest et qu’il pensait que ne pas avoir de carnaval était une perte pour l’événement.

“Je sais que lorsque les enfants entendent généralement” fest “, ils recherchent un carnaval”, a déclaré Clowers.

Lockport Street entre Des Plaines Street et Illinois Street regorgeait de vendeurs d’artisanat et d’affaires. La rue Des Plaines était bordée de plusieurs food trucks proposant glaces, barbecue et cuisine mexicaine.

Mike Smego et Matt Gallagher, copropriétaires de Backdraft BBQ & Catering, ont amené leur food truck au festival pour la première fois. Smego a déclaré que lui et Gallagher travaillaient comme pompiers à Plainfield.

“Nous savons à quel point le festival peut être important”, a déclaré Smego.

Il a dit que son food truck propose “un barbecue traditionnel avec une touche de fête”.

“En dehors de la pluie d’hier, ça a été fantastique”, a déclaré Smego à propos de Plainfield Fest.

Les autres food trucks présents à l’événement étaient Annabell’s Bar-BQ, The Original Rainbow Cone et Freddie’s Off The Chain Mexican Cuisine.

Rovito avait un stand à l’extérieur de son restaurant où il offrait aux visiteurs des boulettes de viande maison, des saucisses italiennes, des raviolis grillés, de la glace italienne et d’autres plats.

“Nous avons laissé les gens goûter un peu de nos spécialités que nous avons”, a déclaré Rovito.

Blanca Munoz reçoit un cône arc-en-ciel du camion de crème glacée The Original Rainbow Cone le samedi 16 juillet 2022, au Plainfield fest Downtown Plainfield (Adam Jomant pour Shaw Media)

Certains des vendeurs du Plainfield Fest venaient d’écoles, de banques, d’églises et de studios d’arts martiaux. De nombreux vendeurs vendaient une variété d’articles. Crafty Casey’s, basé à Plainfield, était présent à l’événement pour vendre des t-shirts personnalisés et des boissons. L’entreprise a pour devise “Vous rêvez, nous le créons”.

Cassidi Casey, qui possède l’entreprise avec sa femme Kelly Casey, a déclaré qu’il pensait que Plainfield Fest était “en fait assez bon”.

« Nous allons très bien. Il y a beaucoup de clients », a déclaré Cassidi Casey.

L’un des avantages pour les visiteurs qui viennent au Plainfield Fest est qu’ils peuvent profiter de nombreux restaurants ouverts dans le centre-ville. Moe Joe’s, Uptown, HopScotch & Vine, Station One Smokehouse et Garage Band Brewing étaient remplis de clients pendant l’événement.

“Je pense que la plupart des gens aiment que leur communauté propose quelque chose auquel tout le monde peut aller”, a déclaré Barnes.