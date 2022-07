Plainfield Fest débute vendredi – Shaw Local

1) Fête de Plainfield aura lieu du vendredi au dimanche au centre-ville de Plainfield. L’événement comprendra des food trucks et de la musique live pendant les trois jours. Le samedi comprendra également une exposition de vendeurs d’artisanat et d’affaires, un artiste de ballons, des promenades à poney, un zoo pour enfants et un maquilleur. Les attractions du dimanche incluent une course de crème glacée et le tournoi Midwest Bags, un salon de voitures personnalisées et classiques et un bingo. Pour information, visitez theplainfieldfest.com.

2) Rencontrez 19 membres de la Romeoville Art Society de 17h à 20h le vendredi à l’Art à la Cache au Musée de l’Isle à la Cache, 501 E. Romeo Road, Romeoville. Les artistes ont produit un total de 57 pièces pour l’exposition, y compris de la poterie, de la sculpture et de la poésie. Découvrez également la galerie d’art miniature itinérante de la société, une vitrine interactive qui encourage les personnes de tout âge à créer de l’art. Pour information, composez le 815-886-1467 ou visitez romeovilleartsociety.org.

3) Cordes d’argent se produira de 18 h 30 à 20 h 30 vendredi dans le cadre de la série Concerts in The Park 2022. Ce concert gratuit aura lieu au Preservation Park au 710 Taylor St. Joliet. Panier pique-nique et chaises de jardin bienvenus. Pour information, visitez Concerts au Parc 2022 sur Facebook.

4) Fiesta se produira à 19 h vendredi au Joliet American Legion Outdoor Patio Show. Les participants sont encouragés à apporter des chaises de jardin. De la nourriture et des boissons sont disponibles. Le Joliet American Legion Post 1080 est situé au 2625 Ingalls Ave. à Joliet. Pour information, visitez shindigband.com et americanlegion1080.com.

5) Les familles sont invitées à venir Journée de jeu aux Communes de 11 h à 15 h le samedi au New Lenox Commons. Cet événement gratuit comprend des structures gonflables, du maquillage, des artistes de ballons, des visites de personnages, un spectacle de magie et des expériences scientifiques. Le Salon des jeunes entrepreneurs proposera une variété de produits à vendre. Pour information, visitez newlenox.net/events.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.