Plain Township propose de la luge, des concerts et des terrains de pickleball en 2024

Le Canton Repository a demandé aux dirigeants de chacun des 17 cantons, 11 villages et six villes du comté de Stark de partager quelques faits saillants sur ce qui attend 2024 dans leurs communautés.

Dix concerts sont prévus les jeudis de juin à août à l’amphithéâtre Plain Township Legacy Park.

Quatre nouveaux terrains de pickleball et un court de tennis rénové seront prêts pour les joueurs ce printemps à Al Leno Park.

NDLR : Le Canton Repository a demandé aux dirigeants de chacun des 17 cantons, 11 villages et six villes du comté de Stark pour partager quelques faits marquants sur ce qui nous attend pour 2024 dans leurs communautés.

Les réponses incluent le retour de certains événements familiaux, une variété de nouvelles entreprises et des améliorations indispensables aux structures de longue date. Nous vous présenterons ces faits marquants de la communauté au cours des prochains mois.

TWP PLAIN. – Les options de divertissement abondent cette année Canton de Plaine avec luge, concerts d’été, pickleball, événements shopping et activités de vacances au programme.

Voici ce qui attend le canton de 53 000 habitants en 2024 :

Ouverture d’une nouvelle piste de luge

Le canton de Plain a ouvert une nouvelle piste de luge à l’ouest du complexe de services John A. Sabo, au 2855 Easton St. NE.

La colline est située là où le parc canin Ruff Run était exploité jusqu’à ce que ses propriétaires ferment le parc au printemps dernier. Le canton a acheté le terrain l’année dernière dans le cadre de son projet d’utiliser les 4,18 acres comme espace vert, comme parking pour l’amphithéâtre Plain Township Legacy Park et comme site de formation des pompiers.

La série de concerts du jeudi soir débutera en juin

Le canton accueillera un concert tous les jeudis entre juin et août à l’amphithéâtre Plain Township Legacy Park, qui a ouvert ses portes en août au 2600 Easton St. NE.

Cela commence le 13 juin avec l’hommage de Michael Cavanaugh au catalogue musical de Billy Joel. La série de concerts comprendra également les Vindys le 25 juillet, des artistes indie rock originaux et des artistes hommage interprétant la musique de Motown, Bad Company, Frank Sinatra, Zac Brown Band, des boys bands, Elton John et Journey.

Les informations sur les billets et les horaires sont disponibles sur www.plaintownshipamphitheatre.com.

De nouveaux terrains de pickleball ouvriront ce printemps

Quatre nouveaux terrains de pickleball et un court de tennis rénové seront prêts pour les joueurs ce printemps au parc Al Leno, au 3059 Alpine St. NE. Le canton, qui ne disposait auparavant pas de terrains de pickleball, a reconfiguré et refait surface deux des trois courts de tennis du parc pour créer les quatre terrains de pickleball.

Retour des deuxièmes samedis

720 rue latéraleMKTS lancera sa quatrième saison de Second Saturdays le 11 mai à Oakwood Square au 2680 Easton St. NE. Les boutiques en plein air, de style marché, présenteront une fois de plus un mélange tournant de vendeurs artisanaux et locaux, de food trucks et de musique live. Plus d’informations à www.eventsby720.com.

Illuminez le Legacy Park le 6 décembre

Plain Township présentera son Light Up at Legacy Park le 6 décembre à Oakwood Square. L’événement comprendra l’éclairage d’un arbre, la visite du Père Noël, des sculpteurs sur glace, des personnages des Fêtes et d’autres spectacles en direct à l’amphithéâtre.

Le Holiday Village of Shops, géré par 720 Market, sera également de retour à Oakwood Square avec son marché de Noël en plein air de style européen mettant en vedette des artistes locaux, des vendeurs et des activités festives dans un village de petites granges.

