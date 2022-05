Plaignez-vous autant que vous voulez de vos voisins bruyants à Toronto – personne ne vous écoutera

Le grand nombre 51 639 le nombre de plaintes pour bruit enregistrées auprès de la ville depuis le début de 2019 – plus de la moitié d’entre elles étaient liées au son amplifié d’événements comme des fêtes. Mais la ville n’a pas de réelle capacité à répondre à ces plaintes.

Un aveu : j’aime le bruit que fait Toronto.

J’ai récemment passé quelques jours à rendre visite à mes parents dans la région des chalets. Nous avons passé un très bon moment, mais la nuit, je n’ai pas pu me débarrasser de l’impression que c’était incroyablement calme.

Le silence profond et vide est tellement différent de ce à quoi je suis habitué en ville. Blottie dans mon lit la nuit dans ma maison de Corktown, la ville bourdonne toujours. J’entends le grondement du tramway passer toute la nuit. J’entends mes voisins aller et venir. Il y a des chiens qui aboient, des klaxons et des sirènes occasionnelles.

Certains lecteurs, j’en suis sûr, ne comprendront pas pourquoi cela est attrayant. Mais je n’y ai jamais pensé négativement. Les villes, étant pleines de monde, font du bruit. Exiger le silence absolu est une impossibilité. Si c’était ce dont j’avais besoin, je vivrais ailleurs.

J’ai donc tendance à rouler des yeux lorsque je vois des règlements sur le bruit faire l’objet d’un débat à l’hôtel de ville de Toronto. C’est comme s’ils essayaient de rendre la ville plus silencieuse qu’elle ne pourrait jamais l’être. Et le travail semble interminable. Le maire John Tory et le conseil municipal ont reçu ce mois-ci un rapport recommandant quelques modifications à la réglementation sur le bruit qu’ils viennent d’adopter en 2019. Le rapport indique qu’il y aura un autre examen complet du règlement sur le bruit en 2023. Il y en aura probablement un autre quelques années après ce.

Il est facile de comprendre pourquoi le bruit est un sujet de conversation fréquent à l’hôtel de ville. Depuis le début de 2019, la ville a reçu 51 639 plaintes pour bruit. Le nombre de plaintes en 2021 était de 17 323, en hausse de 31 % par rapport aux 13 201 plaintes déposées en 2020.

Mais voici le problème : la ville ne peut pas faire grand-chose à propos de ces plaintes.

Par exemple, plus de la moitié de toutes les plaintes pour bruit déposées l’année dernière concernaient le son amplifié, généralement la musique de fêtes. Mais dans le cadre des efforts de réforme de la police en 2018, la police a reçu l’ordre de laisser la plupart des plaintes de bruit aux agents des règlements municipaux de la bien nommée “Noise Team” de Toronto. L’équipe du bruit, cependant, est composée d’agents des règlements qui ne sont pas équipés pour faire face à des situations potentiellement dangereuses. En conséquence, dit la ville, “l’équipe du bruit ne répond pas aux manifestations, aux fêtes bruyantes ou au bruit des personnes agissant de manière désordonnée”.

En d’autres termes, répondre à ces plaintes n’est le travail de personne.

Cela étant établi, j’ai été heureux de voir ce dernier rapport sur le bruit à l’hôtel de ville reconnaître la futilité d’une application renforcée pour de nombreux types de plaintes liées au bruit. Par exemple, l’idée de fixer des limites en décibels sur le bruit des véhicules est rejetée parce que les agents des règlements municipaux n’ont pas le pouvoir d’arrêter les véhicules, de sorte que leur application serait limitée aux véhicules à l’arrêt uniquement. Pas hyper utile.

Au lieu d’une limite inapplicable sur le bruit des excès de vitesse, le rapport suggère des efforts plus larges pour réprimer les causes. Les niveaux de bruit des voitures doublent lorsque la vitesse moyenne passe de 30 km/h à 50 km/h, de sorte que les efforts visant à repenser les rues de Toronto pour une circulation plus lente peuvent également réduire le bruit. Et les courses de rue sont dangereuses quel que soit le bruit. Au lieu d’essayer d’adopter des réglementations pour rendre les voitures de course plus silencieuses, la pression devrait être d’arrêter complètement la course.

Et une partie de la réduction du bruit des fêtes pourrait provenir de la promotion de plus de musique live. Cet été, huit conseillers municipaux ont opté pour un projet pilote permettant aux groupes de jouer sur les terrasses. C’est une bonne occasion de tester la théorie selon laquelle les bruits indésirables peuvent être réduits si vous donnez aux gens des endroits plus appropriés où le bruit est autorisé, avec des directives raisonnables. Je pense que ça va aider.

Mais il y a un domaine politique sur lequel je ne suis pas d’accord avec les bureaucrates de l’hôtel de ville : les souffleurs de feuilles.

Leur dernier rapport recommande de ne pas interdire la vente et l’utilisation de souffleuses à feuilles à essence. Le rapport soutient que les plaintes concernant le bruit des appareils d’entretien des pelouses électriques ne représentent que 2 % de toutes les plaintes concernant le bruit. Un petit nombre, bien sûr, mais je parierais que beaucoup de gens ont été agacés par le bruit des souffleurs de feuilles même s’ils n’ont jamais pris la peine d’appeler le 311 à ce sujet.

Avec des modèles de souffleuses à feuilles électriques plus silencieux maintenant largement disponibles – sans parler du miracle connu sous le nom de râteau – il semble que l’interdiction de vendre et d’utiliser des appareils à essence à l’ancienne soit une bonne occasion d’éliminer un son particulièrement gênant de la ville , avec peu d’inconvénients.

Et c’est vraiment le nœud du problème. Certains bruits désagréables, comme les souffleurs de feuilles ou les travaux après les heures de travail sur les chantiers de construction, peuvent être résolus par une application réaliste et proactive. Certains bruits, comme les courses de rue, sont mieux traités en s’attaquant aux causes profondes. Mais d’autres bruits font partie de la vie urbaine.

Les villes ont des sons qui ne peuvent pas être réduits au silence. Parfois, il suffit d’accepter le bourdonnement.

PARTAGER: