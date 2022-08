Plaidoyers de culpabilité dans le vol du journal d’Ashley Biden, fille du président

Deux personnes ont plaidé coupables jeudi devant un tribunal fédéral de New York pour le vol et la vente du journal intime et d’autres objets appartenant à Ashley Biden, la fille du président Joe Biden, selon les archives judiciaires.

Les accusés, Aimee Harris, 40 ans, et Robert Kurlander, 58 ans, ont conspiré pour voler des objets de Floride et les transporter au-dessus des frontières de l’État en 2020, lorsque le père d’Ashley était le candidat démocrate à la Maison Blanche, selon un document d’accusation.

Ni l’un ni l’autre Biden n’a été identifié par son nom dans le document d’accusation.