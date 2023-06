Plaidoyers de clôture du procès d’un député de Floride accusé de ne pas avoir arrêté le tireur de l’école

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les plaidoiries finales sont prévues lundi dans le procès d’un ancien adjoint du shérif de Floride accusé de ne pas avoir confronté le tireur qui a assassiné 14 élèves et trois membres du personnel d’un lycée de Parkland il y a cinq ans.

Les procureurs et l’avocat de l’adjoint du comté de Broward, Scot Peterson, ont passé son procès à contester ce qu’il avait entendu, vu et su lors de l’attaque de six minutes à l’intérieur d’une salle de classe de trois étages au lycée Marjory Stoneman Douglas le 14 février 2018.

Peterson, 60 ans, est accusé de négligence criminelle envers un enfant et d’autres accusations pour son échec présumé à affronter l’ancien élève Nikolas Cruz avant que le tireur n’atteigne le troisième étage du bâtiment 1200, où six des victimes sont décédées. Peterson n’est pas inculpé pour la mort de 11 personnes tuées au premier étage avant d’atteindre le bâtiment. C’est la première fois qu’un agent des forces de l’ordre américain est jugé pour une fusillade dans une école.

Les procureurs, au cours de leur présentation de deux semaines, ont appelé à la barre des témoins des étudiants, des enseignants et des agents des forces de l’ordre qui ont témoigné de l’horreur qu’ils ont vécue et comment ils savaient où se trouvait Cruz. Certains ont dit qu’ils savaient avec certitude que les tirs provenaient du bâtiment 1200. Les procureurs ont également appelé un superviseur de formation qui a témoigné que Peterson n’avait pas suivi les protocoles pour affronter un tireur actif.

L’avocat de Peterson, Mark Eiglarsh, lors de sa présentation de deux jours, a appelé plusieurs députés qui sont arrivés pendant la fusillade et des étudiants et des enseignants qui ont témoigné qu’ils ne pensaient pas que les coups provenaient du bâtiment 1200. Peterson, qui n’a pas témoigné, a déclaré qu’en raison des échos, il n’a pas pu localiser l’emplacement des tireurs.

Eiglarsh a également souligné l’échec du système radio du shérif lors de l’attaque, ce qui a limité ce que Peterson a entendu des députés arrivant.

Le jury devra également décider si Peterson était un « soignant » des étudiants mineurs qui sont morts et ont été blessés au troisième étage – une exigence légale pour qu’il soit reconnu coupable de négligence envers les enfants.

La loi de Floride définit un soignant comme « un parent, un membre adulte du ménage ou une autre personne responsable du bien-être d’un enfant ». Les soignants sont coupables de négligence criminelle s’ils ne font pas un «effort raisonnable» pour protéger les enfants ou ne fournissent pas les soins nécessaires.

Des vidéos de sécurité montrent que 36 secondes après le début de l’attaque de Cruz, Peterson est sorti de son bureau à environ 100 mètres (92 mètres) du bâtiment 1200 et a sauté dans un chariot avec deux gardes de sécurité civils non armés. Ils arrivèrent au bâtiment une minute plus tard.

Peterson est descendu du chariot près de la porte est du couloir du premier étage. Cruz était à l’autre bout du couloir, tirant avec son fusil semi-automatique de type AR-15.

Peterson, qui ne portait pas de gilet pare-balles, n’a pas ouvert la porte. Au lieu de cela, il s’est caché à 23 mètres dans l’alcôve d’un immeuble voisin, son arme toujours tirée. Il y est resté 40 minutes, longtemps après la fin des tirs et après que d’autres policiers eurent pris d’assaut le bâtiment.

Peterson risque jusqu’à près de 100 ans de prison s’il est reconnu coupable, bien qu’en raison de son casier judiciaire vierge, une peine proche de cette durée soit hautement improbable. Il pourrait également perdre sa pension annuelle de 104 000 $. Il avait passé près de trois décennies à travailler dans des écoles, dont neuf ans à Stoneman Douglas. Il a pris sa retraite peu de temps après la fusillade et a ensuite été licencié rétroactivement.

Le jury de Cruz n’a pas pu convenir à l’unanimité qu’il méritait la peine de mort. L’ancien élève de Stoneman Douglas, âgé de 24 ans, a ensuite été condamné à la prison à vie.

Terry Spencer, l’Associated Press