Plaidoyer urgent pour que les femmes enceintes et les jeunes Britanniques reçoivent des injections de Covid alors que les taux de cas dans les années 20 atteignent le plus haut jamais enregistré

Un appel urgent aux femmes enceintes et aux jeunes Britanniques pour qu’ils reçoivent des injections de Covid a été lancé.

Cela survient alors que les taux de cas chez les 20-29 ans ont grimpé en flèche pour atteindre le niveau le plus élevé enregistré à tout âge depuis le début de la pandémie.

PHE a exhorté les jeunes Britanniques et les femmes enceintes à se manifester pour leurs jabs Crédit : Chris Eades

De nouvelles données choquantes publiées aujourd’hui ont révélé que les jeunes ont été les plus durement touchés par la dernière vague.

Les derniers chiffres de Public Health England montrent que les personnes âgées de 20 à 29 ans ont un taux de cas sur sept jours de 1 154,7 pour 100 000 personnes.

Cela a entraîné une nouvelle envie pour eux de s’assurer qu’ils reçoivent deux doses d’un vaccin Covid – pour réduire le risque d’infection et de maladie grave.

Le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré: «Les taux de cas chez les personnes âgées de 20 à 29 ans sont les plus élevés dans tous les groupes d’âge enregistrés depuis le début de la pandémie.

« Tout le monde dans ce groupe d’âge devrait se manifester et recevoir ses deux doses de vaccin pour s’assurer qu’il a les meilleures chances d’être protégé.

« Il est vital que nous restions tous prudents. N’oubliez pas que se réunir à l’extérieur est plus sûr qu’à l’intérieur, obtenez deux doses de vaccin dès que vous le pouvez, isolez-vous si le NHS Test & Trace vous le demande et si vous présentez des symptômes, restez à la maison et passez un test PCR.

« Nous avons tous encore un rôle à jouer, le Covid-19 n’a pas disparu.

« Grâce au vaccin, les hospitalisations et les décès n’augmentent pas aussi vite que les vagues précédentes. Cependant, ils sont en augmentation et nous continuons à surveiller de près les données. »

Les chefs de la santé ont également exhorté les femmes enceintes à se faire vacciner.

De nouvelles données de PHE montrent pour la première fois que 51 724 femmes enceintes en Angleterre ont reçu au moins une dose.

Il s’agissait toutes de femmes âgées de moins de 50 ans, et parmi celles-ci, 20 648 femmes ont reçu leur deuxième dose.

Le Dr Edward Morris, président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, a déclaré : « Nous recommandons la vaccination pendant la grossesse car c’est le moyen le plus efficace de protéger les femmes et leurs bébés contre les maladies graves et les naissances prématurées.

«Nous craignons que l’augmentation des taux d’infection à Covid-19 ait un impact négatif sur les femmes enceintes. Parmi les femmes enceintes hospitalisées avec Covid-19 la semaine dernière, 95% n’étaient pas vaccinées.

« Nous espérons que ces données rassurantes aideront les indécis à envisager de souscrire à l’offre d’un vaccin. »

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré : « C’est génial de voir autant de femmes enceintes se faire vacciner contre le Covid-19, en veillant à ce qu’elles se protègent et protègent leur bébé contre ce terrible virus.

« Bien que rare, une maladie grave due à Covid-19 est plus probable en fin de grossesse et l’infection augmente le risque d’accouchement prématuré.

« Les vaccins Covid-19 sont l’une des meilleures défenses contre l’infection, empêchant au moins 11,7 millions d’infections rien qu’en Angleterre. »

Cela vient alors que les espoirs qu’une troisième vague d’infections à Covid ait atteint un pic se sont maintenant estompés alors que les cas montent en flèche de 27% en une semaine.

Les experts de l’application ZOE Covid Study ont averti aujourd’hui que la vie de plus de personnes serait perturbée par le virus, le long Covid et la » pingdémie » qui a contraint de nombreux Britanniques à s’isoler.

Il y a actuellement 60 019 nouveaux cas quotidiens de virus, parmi les personnes qui ont à la fois reçu et non leur vaccin contre le coronavirus, selon les données de ZOE.

Il s’agit d’une augmentation de 27,1% par rapport à la semaine dernière, lorsque 47 189 nouvelles infections avaient été signalées.

Cette semaine, 36 250 personnes non vaccinées ont été testées positives au Covid, que ce soit par un test à flux latéral ou par PCR.

Plus tôt cette semaine, la dernière série de restrictions sur les coronavirus a été levée conformément à la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage.

Mais les cas continuent d’être élevés, le Nord-Est souffrant du taux d’infection le plus élevé sur sept jours et des admissions à l’hôpital les plus élevées.

Le taux d’admission à l’hôpital en Angleterre a augmenté de 30% par rapport à la semaine dernière, car de nombreux hôpitaux signalent qu’ils sont déjà en difficulté.