Des emplois seront perdus dans le secteur du transport d’Irlande du Nord d’ici quelques semaines, à moins que le gouvernement ne propose une aide financière urgente et des mesures pour éliminer la bureaucratie du Brexit, ont averti les chiffres du secteur.

Les patrons du camionnage ont déclaré avoir perdu des centaines de milliers de livres au cours des premières semaines de 2021, car le remplissage de formulaires et les contrôles à la frontière douanière de Boris Johnson en mer d’Irlande ont entraîné des retards, des coûts et des pertes d’affaires.

Les hurlements de désespoir surviennent un peu plus d’un an après que M. Johnson ait déclaré aux entreprises nord-irlandaises qu’il n’y aurait «aucun formulaire, aucun chèque, aucune barrière d’aucune sorte» et qu’elles pourraient jeter les formulaires de déclaration en douane à la poubelle.

Comparaissant devant le comité de la Chambre des communes pour l’Irlande du Nord, M. Lewis a reconnu qu’il y avait des «défis», mais a déclaré qu’il ne serait possible d’évaluer l’impact du protocole de M. Johnson que «dans un mois ou deux, pas dans les premiers jours de janvier». .

Mais le député du DUP, Ian Paisley, a déclaré à M. Lewis que les premiers jours de janvier avaient été «un désastre absolu pour le commerce», les entreprises «hémorragant» 100 000 £ par semaine et devant licencier du personnel parce qu’elles ne pouvaient pas déplacer les produits.

«Il y a une frontière de facto, un blocus administratif et bureaucratique, entre le commerce en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne et votre gouvernement a promis qu’il y aurait un mouvement sans entraves», a déclaré le député de North Antrim.

«Beaucoup de ces entreprises ne seront pas laissées pour compte d’ici la fin de ce mois-ci, elles licencient des gens aujourd’hui. Ils ne peuvent pas attendre trois mois pour que vous voyiez à quel point c’est grave. C’est affreux. Regle-le, s’il te plait. »

Et les patrons des transports participant à une table ronde organisée par le gouvernement travailliste ont rejeté les affirmations selon lesquelles les difficultés auxquelles ils sont confrontés ne sont que des «problèmes de démarrage» dans le système post-Brexit.

Le personnel travaillait tard dans la nuit pour essayer de faire remplir les formulaires, les camions étaient bloqués pendant des jours dans les ports et ce qui était auparavant des emplois de nuit prenait maintenant deux, trois ou quatre jours, ont-ils déclaré.

Le directeur général de Manfreight, Chris Slowey, a déclaré qu’il y avait eu une «baisse massive» des expéditions en provenance de la Grande-Bretagne continentale, les grandes entreprises ayant renoncé à approvisionner les 1,7 million d’habitants de l’Irlande du Nord, entraînant le retour des camions vides après avoir effectué des livraisons.

«Je déplace des marques mondiales de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord et je le fais depuis 30 ans», a-t-il déclaré à la table ronde. «Ces marques mondiales pensent que l’Irlande du Nord est un mauvais endroit pour faire des affaires pour le moment. Ils n’ont pas la marge pour supporter le coût supplémentaire, ils ne veulent donc pas approvisionner l’Irlande du Nord.

«Ce sont des marques que vous tenez pour acquises en Angleterre. Les étagères de nos magasins ne sont peut-être pas vides, mais nous faisons partie du Royaume-Uni et nous n’avons pas la même disponibilité que vous avez en GB. Et nous n’avons même pas voté pour le Brexit. »

Le problème concernait non seulement la nourriture et les boissons, mais également des fournitures allant des médicaments aux pièces automobiles et aux produits chimiques pour les usines de traitement de l’eau, a déclaré la table ronde. Et il y avait des avertissements que la situation empirerait lorsque les contrôles seront intensifiés à la fin d’une période de grâce en avril.

Le transporteur John Esler a déclaré que son entreprise était «martelée» par la bureaucratie supplémentaire, avec une baisse de 40% de ses revenus alors que le coût des affaires augmentait.

«Nous avons besoin de servitudes et nous avons besoin d’un soutien financier continu et je ne pense pas que nous obtenons un soutien de notre gouvernement», a déclaré M. Esler.

«Nous sommes une petite entreprise, nous n’avons aucun relâchement. Si nous n’obtenons pas d’aide à Pâques, les P45 sortiront. C’est aussi brutal que cela.

«L’Irlande du Nord n’a pas voté pour le Brexit, je n’ai pas voté pour le Brexit, mais je soupçonne que notre secrétaire d’État l’a fait et je sais que Michael Gove et Boris Johnson l’ont fait et ce sont trois messieurs qui sont plus qu’heureux d’écouter quoi que ce soit. vaguement positifs à ce sujet, mais ils nous ignorent.

Le coordinateur des transports Trevor Donnell, dont la société expédie des machines lourdes à destination et en provenance du continent, a déclaré qu’il devait réacheminer les envois via Dublin pour éviter d’utiliser le «pont terrestre» britannique vers l’Europe, car les clients n’étaient pas disposés à absorber le nouveau fardeau de la paperasse.

Peter Summerton, directeur général de McCulla Ireland, a déclaré que le nouveau système imposait des obstacles «structurels et profonds» à la conduite des affaires.

«Qu’essayons-nous de faire? Briser l’économie nord-irlandaise en cassant les transporteurs nord-irlandais? » Il a demandé. «Ce n’est pas un accès sans entrave. Nous pouvons transporter des produits d’Irlande du Nord vers l’Espagne plus rapidement que nous ne pouvons les transporter de l’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne. Nous devons faire comprendre au secrétaire d’État qu’il ne s’agit pas de problèmes de démarrage. »

Le directeur général de la Road Haulage Association, Richard Burnett, a déclaré à la réunion: «Ces entreprises sont au bord du précipice. Ils font une hémorragie d’argent. Il faut une intervention financière immédiate.

«Ces processus doivent être simplifiés et il faut plus de flexibilité. Cette documentation ne peut pas être complétée car il n’y a pas assez d’agents en douane, l’expertise est insuffisante.