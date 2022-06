Plaidoyer pour la construction de pipelines dans l’Est du Canada

L’Inde et la Chine développent les marchés du pétrole russe, 14 juin

Voici combien de nouvelles capacités d’exportation de pétrole auront été réalisées à partir de l’Ouest canadien d’ici 2023 : la nouvelle canalisation 3 d’Enbridge, 370 000 b/j (barils par jour) supplémentaires ; Agrandissement de Trans Mountain, plus 590 000 b/j ; et les agrandissements du réseau principal d’Enbridge, 400 000 b/j supplémentaires.

L’Ouest canadien est l’un des producteurs de pétrole les plus éthiques et responsables sur Terre.

En 2021, la région a fourni aux États-Unis, principal partenaire commercial et allié du Canada, dont nous et l’ensemble du monde libre et démocratique dépendons pour notre défense, avec 62 % de ses importations de pétrole et une quantité importante de son gaz naturel.

L’Ouest canadien pourrait également fournir de manière sûre et éthique à nos partenaires de l’OTAN et à nos amis européens du pétrole et du gaz stratégiques indispensables sous forme de GNL (gaz naturel liquéfié), si seulement nous pouvions faire construire des pipelines dans l’Est du Canada.

