Plaidoyer d’un passionné d’imprimantes 3D : les imprimantes Plug and Play sont ce qu’il faut pour attirer plus de personnes

Au cours de la dernière décennie, j’ai regardé impression en 3D passer d’un passe-temps incroyablement spécialisé à une industrie digne d’intérêt un peu moins de 17 milliards de dollars en 2022. Et tandis que les cinq dernières années ont été une course vers le bas, où les grandes marques ont travaillé pour vendre une expérience cohérente mais pas vraiment facile de la manière la moins chère, l’année dernière a vu l’émergence d’un nouveau type d’imprimante 3D. Ces imprimantes se concentrent sur l’état de l’art, offrant vitesse, qualité et facilité d’utilisation au lieu du prix le plus bas.

Des entreprises comme AnkerMake et Bambu Lab se sont éloignées des racines open source et à construire soi-même de l’impression 3D pour offrir quelque chose dont l’industrie a besoin si elle veut vraiment attirer les 10 millions d’acheteurs suivants : une expérience plug-and-play. du début à la fin. Ceux d’entre nous qui sont déjà ancrés dans le monde de l’impression 3D n’apprécieront peut-être pas cela, mais des expériences granulaires et fermées arrivent et amélioreront l’industrie.

La qualité de cette impression réalisée sur une machine à moins de 500 $ est époustouflante. James Bricknell/CNET

Un écosystème fermé avec quelques portes

L’A1 de Bambu Lab est une imprimante 3D à faible encombrement connue familièrement sous le nom de bed slinger. C’est un style d’imprimante que vous aurez beaucoup vu, et même si elle est incroyablement rapide, la technologie qui la sous-tend n’est pas si nouvelle. Même le système AMS – l’appareil exclusif de Bambu Lab qui permet à votre imprimante 3D d’imprimer en quatre couleurs – est une combinaison de plusieurs technologies que nous avons déjà vues. Ce qui le distingue, c’est la facilité avec laquelle il est possible de passer d’une boîte non ouverte à l’impression 3D d’un panda articulé en trois couleurs différentes et le peu de connaissances nécessaires pour y parvenir.

Il ne s’agit pas seulement des modèles sur la carte SD. Bambu Lab a également ajouté un référentiel de modèles intégré à l’application, qui vous permet de trouver un modèle et de l’envoyer à l’imprimante pour impression sans aucune interférence d’un ordinateur. Tout le découpage (la partie qui transforme un modèle en quelque chose que l’imprimante peut imprimer) est effectué dans le cloud et comme l’imprimante est déjà alignée et prédéfinie en usine, il n’y a presque aucune variable susceptible d’interférer avec le processus. Il s’imprime simplement.

La seule variable est le matériau et c’est comme il se doit. De nombreuses entreprises 3D vous autorisent uniquement à utiliser leurs filaments exclusifs, mais il s’agit principalement de machines commerciales. Toutes les imprimantes 3D grand public qui ont tenté de le faire ont échoué. Les gens ont besoin de choix, et même si les fabricants d’imprimantes 3D peuvent et doivent fabriquer leur propre filament, ils doivent également autoriser l’utilisation d’autres marques.

Bambu Lab et Prusa sont de bons exemples de la façon de procéder. Prusament a fait ses preuves sur chaque machine Prusa avec des préréglages intégrés pour les MK3, MK4 et Prusa Mini, et Bambu Lab a même des puces RFID dans ses bobines afin que l’AMS règle automatiquement le bon matériau dans la trancheuse. Bien que ces filaments fonctionnent très bien sur leurs machines respectives, ils fonctionnent tout aussi bien les uns sur les autres, comme c’est le cas de presque tous les autres. filament tiers.

Les petites pièces peuvent être jetées et remplacées facilement. James Bricknell/CNET

Bambu Lab a clairement conçu l’A1 en pensant à un débutant complet. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance préalable en impression 3D pour la travailler, ni d’en apprendre davantage sur son fonctionnement interne si vous ne le souhaitez pas. Les imprimantes comme celle-ci et l’AnkerMake M5C ne sont pas particulièrement faciles à bricoler, et c’est par conception. L’A1 est fabriqué avec le moins de points douloureux possibles et tous ces points douloureux sont faciles à éliminer et à remplacer. Plutôt que de remplacer des pièces individuelles de l’extrémité chaude comme les buses, les freins thermiques et les tubes de revêtement en PTFE, il vous suffit de déclipser l’ensemble de l’extrémité chaude et de le remplacer par un remplacement de 10 $.

Cela peut sembler inutile, mais cela correspond parfaitement à la technologie moderne d’aujourd’hui. Lorsque le filtre de votre purificateur d’air est terminé, vous le jetez, vous n’en construisez pas un nouveau avec de la gaze et du plastique. C’est la même chose pour les imprimantes 3D, ou du moins ça devrait l’être. Les pièces consommables doivent être consommées puis remplacées. Je ne dis pas que nous devrions délibérément gaspiller – après tout, l’un des aspects déterminants du passe-temps de l’impression 3D est de fabriquer des objets de manière à ce que vous n’ayez pas à acheter des remplacements – mais nous devons rendre la transition aussi simple que possible. possible pour le prochain groupe d’acheteurs.

Et le prochain groupe arrive. Il existe d’énormes marchés de créateurs qui ont des idées, mais qui n’ont pas le savoir-faire technique nécessaire pour leur donner vie sur un kit d’imprimante 3D que vous devez construire, ou qui essaient de comprendre un logiciel qui a été mis au point. ensemble de gomme et d’espoir. Nous devons répondre à ce public si nous voulons que le marché se développe.

Une imprimante 3D peut-elle être un appareil ?

Dans une vidéo récente, le gourou de l’impression 3D, Joel Telling, a fait remarquer que l’A1 ressemblait à un appareil, et il a raison. Il dit que si « les appareils électroménagers de votre maison ne fonctionnent pas, si vous êtes sous garantie, vous contactez le fabricant et si vous n’êtes plus sous garantie, vous contactez un atelier de réparation ».

« Les appareils électroménagers ne sont généralement pas faciles à réparer par le consommateur », ajoute Telling. Pour cette raison, votre consommateur moyen ne pense pas à réparer lui-même chaque petite pièce ou à apprendre ce que fait chaque pièce individuelle de la machine qu’il a achetée. Ils veulent juste que cela fonctionne et si ce n’est pas le cas, ils veulent que le problème soit réparé par un expert.

Depuis plus d’une décennie, nous, la communauté de l’impression 3D, vivons dans un monde open source où nous pouvons assembler des machines étonnantes à partir des pièces restantes d’autres machines, et cela a été génial. Mais il existe un autre groupe de personnes. Ils veulent aussi jouer à nos jeux – ils ne veulent tout simplement pas construire le jeu en premier, et ce n’est pas grave. Si nous pouvons répondre aux besoins des personnes qui veulent un nouveau sèche-linge en cas de panne, ainsi qu’à ceux d’entre nous qui veulent retrousser leurs manches et démonter le sèche-linge pour le réparer, alors nous aurons une toute nouvelle génération de personnes enthousiastes. à imprimer en 3D.

Et qui sait? Peut-être que si nous pouvons les attirer, ils attraperont le bug et voudront en savoir plus. Et nous serons là pour les guider vers un pays de bonté open source et le pot de moteurs pas à pas dorés au bout de l’arc-en-ciel.