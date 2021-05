Plaidoyer de mise en liberté anticipée de Sushil Kumar rejeté

Un tribunal de Delhi rejette le plaidoyer de mise en liberté provisoire de lutteur Sushil Kumar. Un mandat d’arrêt a été émis contre Sushil Kumar et d’autres dans l’affaire relative au meurtre de Sagar Rana, 23 ans, au stade Chhatrasal.

Kumar fait face à des allégations d’implication dans le meurtre d’un ancien lutteur international, décédé plus tôt ce mois-ci.

Kumar, dans son plaidoyer déposé par l’avocat Kumar Vaibhaw, a déclaré: «des allégations infondées, sans fondement, calomnieuses et absurdes ont été faites contre le requérant de manière malveillante avec le seul motif d’humilier et de porter atteinte à la réputation du requérant.

Craignant d’être arrêté, le lutteur international a saisi le tribunal de Rohini de Delhi le 17 mai pour demander une caution anticipée, affirmant que l’enquête à son encontre était partiale et qu’aucune blessure ne lui était imputable.

Dans le plaidoyer de mise en liberté anticipée, Kumar a déclaré: «Les victimes impliquent faussement le requérant parce qu’il avait demandé à Sagar de quitter sa propriété car celle-ci était utilisée à mauvais escient par lui. Il est également connu de tous les associés du stade Chhatrashal que les prétendues victimes tentaient de diffamer et de réparer le requérant depuis longtemps et tentent d’impliquer faussement le requérant dans la présente affaire. «

Kumar a affirmé qu’il était innocent de tous les actes répréhensibles et qu’il avait été faussement impliqué dans la présente affaire. «Les victimes présumées dans la présente affaire ont des antécédents criminels et, comme le requérant leur avait demandé de quitter une propriété appartenant à son épouse, qu’elles tentaient d’occuper illégalement (après que le requérant en a fait la demande et que la propriété ait été libérée), elles tentent d’impliquer à tort le demandeur / accusé », a ajouté son plaidoyer.

L’avocat principal Siddharth Luthra, représentant Kumar, a remis en question devant le tribunal l’acte de poursuites judiciaires saisissant le passeport de Kumar.

Le procureur général supplémentaire Atul Shrivastava a répondu: «Nous craignons qu’il puisse fuir le pays.» Shrivastava a ajouté qu’il existe des preuves électroniques contre Kumar.

Selon l’inspecteur enquêteur Dinesh Kumar, l’interrogatoire en détention du lutteur est nécessaire pour déterrer la chaîne du complot et récupérer l’arme de l’infraction. Il est le principal accusé dans toute l’affaire, qui a joué un rôle clé dans la perpétration de l’infraction. Les données récupérées par les experts du FLS confirment son rôle actif dans la commission d’un crime, a déclaré l’officier enquêteur au tribunal. L’avocat principal Sidharth Luthra, représentant l’accusé, a déclaré à la cour que Sonu, présent lors de la bagarre, est un passeur d’histoire, membre du gang de Kala Jatheria et a plusieurs poursuites pénales contre lui. Ces personnes, contre lesquelles je suis confronté, sont des personnes à l’esprit criminel et je souffrirai de leurs mains, a déclaré Luthra au tribunal au nom de Kumar. Sushil Kumar est en fuite depuis la mort de Rana et la police s’efforce de le retrouver en menant des raids dans la région de Delhi-NCR et dans les États voisins.

La police de Delhi a déposé un FIR dans l’affaire en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causer des blessures graves), 323 (blesser volontairement), 341 (contention injustifiée) et 506 ( intimidation criminelle). Il a également été enregistré sous 188 (désobéissance à l’ordre par un fonctionnaire), 269 (acte de négligence susceptible de propager l’infection d’une maladie), 120-B (complot criminel) et 34 (intention commune) du Code pénal indien et divers articles sous la loi sur les armes.

La police avait annoncé une récompense en espèces Rs. 1 Lakh et Rs.50.000 pour quiconque fournit des informations sur Sushil et son associé Ajay Kumar, qui est co-accusé dans le meurtre de Sagar Dhankar, un ancien lutteur international. Le 4 mai, deux groupes de lutteurs se sont affrontés au stade Chhattarsal, entraînant la mort de Dhankar, 23 ans.

(Avec les contributions des agences)

