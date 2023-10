Points clés Le président américain Joe Biden a adressé une demande urgente au Congrès afin d’obtenir des fonds pour soutenir Israël et l’Ukraine.

Dans un discours télévisé depuis le Bureau Ovale, Biden a comparé les attaques du Hamas à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il a déclaré que les deux groupes cherchaient à « annihiler la démocratie » et constituaient une menace pour la sécurité de l’Amérique.

Le président Joe Biden a lancé une mission urgente pour convaincre les Américains de dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour Israël et l’Ukraine, utilisant un rare discours du Bureau Ovale pour affirmer que le soutien des États-Unis est essentiel pour les deux principaux alliés plongés dans les guerres.

Biden a cherché à établir un lien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant que le groupe militant et le président russe Vladimir Poutine cherchaient à « anéantir complètement » les démocraties voisines.

« Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils partagent un point commun : ils veulent tous deux anéantir une démocratie voisine », a déclaré Biden jeudi soir, heure locale (vendredi AEDT).

Il a déclaré que le succès de l’Ukraine était « vital pour la sécurité nationale américaine ».

« L’histoire nous a appris que lorsque les terroristes ne paient pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, de morts et de destruction », a-t-il déclaré.

« Ils continuent. Et le coût et les menaces pour l’Amérique et le monde ne cessent d’augmenter. »

Biden a annoncé qu’il présenterait une demande budgétaire urgente au Congrès pour financer les besoins de sécurité nationale de l’Amérique afin de soutenir ses « partenaires critiques », notamment Israël et l’Ukraine.

Biden a qualifié sa demande de paquet de sécurité de « sans précédent ».

Le président n’a pas détaillé le montant dans son discours télévisé, mais les responsables américains affirment que ce montant totalisera environ 100 milliards de dollars (158 milliards de dollars australiens) au cours de l’année prochaine pour Israël, l’Ukraine et Taïwan et pour la sécurité le long de la frontière poreuse entre les États-Unis et le Mexique.

Cela pourrait comprendre 60 milliards de dollars (95 milliards de dollars) pour l’Ukraine et 10 milliards de dollars (16 milliards de dollars) pour Israël, ont indiqué des sources auparavant, ainsi que des milliards pour l’Asie et la sécurité des frontières américaines.

« C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations. Aidez-nous à garder les troupes américaines hors de danger », a déclaré Biden.

« Aidez-nous à construire un monde plus sûr, plus paisible et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants. »

Le président a pris la parole environ 20 heures après son retour d’un voyage éclair en Israël pour montrer la solidarité américaine après l’attentat. qui a lancé des attaques depuis Gaza et tué 1 400 personnes dans le sud d’Israël.

Il a déclaré qu’il avait parlé à Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, et a réitéré que les États-Unis sont « attachés au droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination et que les actions des terroristes du Hamas ne l’enlèveront pas immédiatement ».

« J’ai le cœur brisé par la perte tragique de vies palestiniennes, y compris l’explosion à l’hôpital de Gaza qui n’a pas été provoquée par les Israéliens », a déclaré Biden.

« Nous pleurons chaque vie innocente perdue, nous ne pouvons ignorer l’humanité des Palestiniens ordinaires qui veulent seulement vivre en paix et avoir une opportunité. »

Israël est sur le point de lancer une offensive terrestre pour éliminer les militants du Hamas de Gaza et les tensions sont à leur paroxysme après une .

Biden a déclaré qu’Israël n’était pas responsable de l’explosion, comme l’avaient affirmé les responsables du Hamas, mais a déclaré : « Nous ne pouvons pas ignorer l’humanité des Palestiniens innocents qui veulent seulement vivre en paix et avoir des opportunités. »

Biden s’est dit préoccupé par le fait que certains Américains se demandent : « Pourquoi est-il important pour l’Amérique » que les États-Unis soutiennent les guerres ?

« Je sais que ces conflits peuvent sembler lointains », a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté que les adversaires de l’Amérique surveillaient la façon dont les deux conflits se déroulaient et qu’ils pourraient provoquer des troubles ailleurs dans le monde en fonction de l’issue.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il y a remporté les élections législatives de 2006.

L’objectif déclaré du Hamas est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Certains pays classent uniquement sa branche militaire parmi les groupes terroristes.

Les Nations Unies n’ont cependant pas condamné le Hamas dans son intégralité en tant qu’organisation terroriste, en raison du soutien insuffisant des États membres lors du vote de 2018.

Le partenariat de Poutine avec Xi Jinping

Plus tôt cette semaine, Poutine s’est rendu à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping lors d’un voyage largement suivi visant à montrer leur profonde confiance mutuelle et leur partenariat « sans limites ».

Pékin a rejeté les critiques occidentales sur son partenariat avec Moscou alors même que la guerre en Ukraine ne montrait aucun signe de fin, insistant sur le fait que leurs liens ne violent pas les normes internationales et que la Chine a le droit de collaborer avec le pays de son choix.

Cette visite marquait la troisième participation de Poutine au Forum de la Ceinture et de la Route, où il a été traité comme un invité d’honneur et qualifié de « cher ami » de Xi.

Le forum est centré sur l’initiative « la Ceinture et la Route », un grand plan lancé par Xi il y a dix ans et qui espère construire des infrastructures mondiales et des réseaux énergétiques reliant l’Asie à l’Afrique et à l’Europe par des routes terrestres et maritimes.

Poutine a salué cette initiative, la qualifiant de plateforme de coopération internationale.

« À mon avis, le principal avantage du concept de coopération proposé par la Chine est que dans le cadre de la coopération, personne n’impose rien aux autres », a déclaré Poutine aux médias chinois avant sa visite.

« C’est la différence entre l’initiative « la Ceinture et la Route » du président Xi Jinping et d’autres projets menés par des pays à tendance colonialiste », aurait déclaré Poutine.

Xi rend la Ceinture et la Route plus petite et plus verte, en s’éloignant des projets coûteux comme les barrages pour se tourner vers des projets de haute technologie tels que la finance numérique et les plateformes de commerce électronique.

L’objectif est de contribuer à une poussée plus large en faveur d’un ordre mondial multipolaire et donnant plus de pouvoir aux pays du Sud, plutôt qu’un ordre dominé par Washington et ses alliés, disent les analystes.